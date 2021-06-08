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08 июня 16:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
Армия
Командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана
16:25
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии
16:23
Политика
Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США
16:23
Происшествия
СК проверяет сибирский стекольный завод после смертельного пожара
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Популярные тиктокеры прошли испытания в патриотическом проекте

Общество
Популярные тиктокеры прошли испытания в патриотическом проекте
Пресс-служба проекта «Пережить, чтобы помнить»

Москва, 8 июня. Третий сезон реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» с популярными тиктокерами стартовал на сервисе Okko.

Третий сезон ставшего популярным реалити-шоу, где именитым блогерам предлагают провести несколько дней в экстремальных условиях и проверить себя на силу духа и воли, уже доступен для просмотра на платформе онлайн-кинотеатра Okko. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном ФАН.

В новом сезоне патриотического проекта «Пережить, чтобы помнить» приняли участие тиктокеры-миллионники Иса Шенгелия, Женя Дихтяренко, Максим Словиков, видеоблогер Вячеслав Исмаилов и московские студенты Анастасия Гукаленко и Никита Перфилов. Им пришлось пройти испытания, которые во время Великой Отечественной войны выпали на долю героев-прадедов. Проект создан для того, чтобы дать почувствовать современной молодежи те трудности, что переносили такие же юные жители страны 76 лет назад.

Блогерам предстояло попробовать себя сразу в нескольких ролях: двоим выбраться из заточения через подкоп, остальным же найти склад с продовольствием и доставить его в лагерь.

«Проект мне очень понравился! Потому что это был реально новый опыт. Несмотря на то, что я нередко снимаю в экстремальных условиях, так как веду свой YouTube-канал, и мне уже встречались сложные задачи, участие в «Пережить, чтобы помнить» далось мне нелегко», — признался участник проекта Исмаилов.

Под впечатлениями от сезона остались и ведущие шоу, которыми были выбраны Сергей Щуцкий и Павел Соболев. Они отметили, что не ожидали успеха в испытаниях от молодежи, которая «умеет лишь снимать ролики». Соболев подчеркнул, что был поражен силой духа и участников. Он восхитился, как трудности сплотили команду, что помогло им дойти до конца.

В социальных сетях уже доступна первая серия. С ранними эпизодами можно ознакомиться на платформе самого Okko. Второй сезон проекта посмотрели более 30 миллионов человек по всему миру.

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Все новости / Общество / Популярные тиктокеры прошли испытания в патриотическом проекте
великая отечественная война реалити-шоу tiktok okko
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