Популярные тиктокеры прошли испытания в патриотическом проекте

Москва, 8 июня. Третий сезон реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» с популярными тиктокерами стартовал на сервисе Okko.

Третий сезон ставшего популярным реалити-шоу, где именитым блогерам предлагают провести несколько дней в экстремальных условиях и проверить себя на силу духа и воли, уже доступен для просмотра на платформе онлайн-кинотеатра Okko. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном ФАН.

В новом сезоне патриотического проекта «Пережить, чтобы помнить» приняли участие тиктокеры-миллионники Иса Шенгелия, Женя Дихтяренко, Максим Словиков, видеоблогер Вячеслав Исмаилов и московские студенты Анастасия Гукаленко и Никита Перфилов. Им пришлось пройти испытания, которые во время Великой Отечественной войны выпали на долю героев-прадедов. Проект создан для того, чтобы дать почувствовать современной молодежи те трудности, что переносили такие же юные жители страны 76 лет назад.

Блогерам предстояло попробовать себя сразу в нескольких ролях: двоим выбраться из заточения через подкоп, остальным же найти склад с продовольствием и доставить его в лагерь.

«Проект мне очень понравился! Потому что это был реально новый опыт. Несмотря на то, что я нередко снимаю в экстремальных условиях, так как веду свой YouTube-канал, и мне уже встречались сложные задачи, участие в «Пережить, чтобы помнить» далось мне нелегко», — признался участник проекта Исмаилов.

Под впечатлениями от сезона остались и ведущие шоу, которыми были выбраны Сергей Щуцкий и Павел Соболев. Они отметили, что не ожидали успеха в испытаниях от молодежи, которая «умеет лишь снимать ролики». Соболев подчеркнул, что был поражен силой духа и участников. Он восхитился, как трудности сплотили команду, что помогло им дойти до конца.

В социальных сетях уже доступна первая серия. С ранними эпизодами можно ознакомиться на платформе самого Okko. Второй сезон проекта посмотрели более 30 миллионов человек по всему миру.