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08 июня 16:49
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новостей
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
Армия
Командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана
16:25
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии
16:23
Политика
Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США
16:23
Происшествия
СК проверяет сибирский стекольный завод после смертельного пожара
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Максим Аверин стал художественным руководителем СКФО

Общество
Максим Аверин стал художественным руководителем СКФО
sochi.ru  /  Администрация города Сочи

Сочи, 8 июня. Заслуженного артиста России Максима Аверина назначили художественным руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения. 8 июня рабочую встречу с ним провел глава города-курорта Алексей Копайгородский.

«Максим Аверин по праву пользуется большим уважением среди коллег. Его творческий путь — пример самоотдачи, служения искусству и зрителю. Уверен, что с его опытом сцена Зимнего театра подарит новые сценические открытия для сочинцев и гостей города», — отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В мэрии Сочи рассказали, что объединение включает в себя несколько крупных объектов культуры, в том числе Сочинскую филармонию, Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской и Зимний театр.

«Хочется, чтобы на сцене играли спектакли не только взрослые, но и студенты, школьники. В планах открыть детские студии», — отметил Максим Аверин.

Новый художественный руководитель хочет создать на курорте свой театральный центр для сочинцев.

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Все новости / Общество / Максим Аверин стал художественным руководителем СКФО
сочи скфо аверин
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