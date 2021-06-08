Максим Аверин стал художественным руководителем СКФО

Сочи, 8 июня. Заслуженного артиста России Максима Аверина назначили художественным руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения. 8 июня рабочую встречу с ним провел глава города-курорта Алексей Копайгородский.

«Максим Аверин по праву пользуется большим уважением среди коллег. Его творческий путь — пример самоотдачи, служения искусству и зрителю. Уверен, что с его опытом сцена Зимнего театра подарит новые сценические открытия для сочинцев и гостей города», — отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В мэрии Сочи рассказали, что объединение включает в себя несколько крупных объектов культуры, в том числе Сочинскую филармонию, Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской и Зимний театр.

«Хочется, чтобы на сцене играли спектакли не только взрослые, но и студенты, школьники. В планах открыть детские студии», — отметил Максим Аверин.

Новый художественный руководитель хочет создать на курорте свой театральный центр для сочинцев.