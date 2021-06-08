В России могут запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах

Москва, 8 июня. Минтранс РФ предложил ввести запрет на использование электросамокатов, чей вес превышает 35 кг, на тротуарах.

Ведомство уже ведет обсуждение вопроса о внесении соответствующих поправок в ПДД совместно с МВД РФ. Об этом рассказал замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко.

Опрос, проведенный ранее специалистами сервиса SuperJob, определил, что почти половина россиян поддерживает инициативу введения ограничений на скорость электросамокатов. Чаще всего за подобную меру выступали люди старшего возраста.