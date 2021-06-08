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08 июня 16:49
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новостей
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
Армия
Командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана
16:25
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии
16:23
Политика
Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США
16:23
Происшествия
СК проверяет сибирский стекольный завод после смертельного пожара
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В России могут запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах

Общество
В России могут запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 8 июня. Минтранс РФ предложил ввести запрет на использование электросамокатов, чей вес превышает 35 кг, на тротуарах.

Ведомство уже ведет обсуждение вопроса о внесении соответствующих поправок в ПДД совместно с МВД РФ. Об этом рассказал замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко.

Опрос, проведенный ранее специалистами сервиса SuperJob, определил, что почти половина россиян поддерживает инициативу введения ограничений на скорость электросамокатов. Чаще всего за подобную меру выступали люди старшего возраста.

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Все новости / Общество / В России могут запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах
запрет минтранс электросамокаты
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