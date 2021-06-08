Сообщение об эвакуации жителей поселка Хандыга в Якутии из-за пожара оказалось ложным

Якутск, 8 июня. В МЧС по региону опровергли информацию о том, что местных жителей эвакуируют из-за лесного пожара.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о доставлении добровольцев для ликвидации огня. Граждан также призывают быть готовыми покинуть территорию в случае необходимости.



По последним данным, пожар находится в пяти километрах от поселка, площадь возгорания составляет 150 гектаров. Всего на территории Якутии полыхают 32 природных пожара на площади свыше 13 тыс. гектаров. К ликвидации огня приступили самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8, сообщал ФАН.