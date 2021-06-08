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08 июня 16:49
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новостей
16:47
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
Армия
Командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана
16:25
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии
16:23
Политика
Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США
16:23
Происшествия
СК проверяет сибирский стекольный завод после смертельного пожара
16:19
Армия
В Киеве раскрыли правду, как российское телевидение подорвало боеспособность ВСУ
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Сообщение об эвакуации жителей поселка Хандыга в Якутии из-за пожара оказалось ложным

Происшествия
Сообщение об эвакуации жителей поселка Хандыга в Якутии из-за пожара оказалось ложным
Global Look Press  /  Charly Parrilla / dpa

Якутск, 8 июня. В МЧС по региону опровергли информацию о том, что местных жителей эвакуируют из-за лесного пожара.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о доставлении добровольцев для ликвидации огня. Граждан также призывают быть готовыми покинуть территорию в случае необходимости.

По последним данным, пожар находится в пяти километрах от поселка, площадь возгорания составляет 150 гектаров. Всего на территории Якутии полыхают 32 природных пожара на площади свыше 13 тыс. гектаров. К ликвидации огня приступили самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8, сообщал ФАН.

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Все новости / Происшествия / Сообщение об эвакуации жителей поселка Хандыга в Якутии из-за пожара оказалось ложным
пожар якутск эвакуация
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