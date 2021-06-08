Австралийские ученые описали крупнейшего динозавра на Земле

Канберра, 8 июня. Специалисты из Австралии исследовали вид динозавров, который был обнаружен в 2007 году. Они назвали его габариты и включили в топ самых крупных обитателей Земли.

Палеонтологи сообщают, что его скелет был обнаружен на территории фермы на юго-западе штата Квинсленд. Последние годы ученые работали над идентификацией динозавра. Они пытались отличить его от других известных науке видов.

Специалисты сравнивали изображение его останков с останками других зауроподов. Этот процесс оказался длительным из-за удаленного расположения костей, их размера и хрупкого состояния. Группа ученых установила, что найденный динозавр был тесно связан с тремя другими видами зауроподов — винтонотитаном, диамантиназавром и саванназавром.

Эти динозавры были известны своими размерами и очень длинной шеей. Специалисты сообщают, что зауроподы были растительноядными динозаврами.

Ранее Китайские ученые сообщили, что обнаружили хорошо сохранившийся скелет динозавра Юрского периода. Примерно 70% оказались нетронутыми.