Первый показ новой коллекции Татьяны Парфеновой пройдет в Лахте

Петербургский дизайнер Татьяна Парфенова покажет новую коллекцию на берегу Финского залива, на фоне знаменитого небоскреба «Лахта-центр».

Первый «постковидный» показ в истории российской моды пройдет в пятницу, 11 июня, в 18:00 на площадке Медиагруппы «Патриот». Формат вечера в «студии у моря» позволит показать уникальные проекты и рассказать о перспективах модного дома «Татьяна Парфенова».

Модератор вечера: фэшн-журналист, профессор кафедры дизайна костюма СПбГЭУ, доктор философских наук Влада Липская.

Последний раз коллекцию TATYANA PARFIONOVA SS-2020 представили на токийской неделе моды Rakuten Tokyo Fashion Week год назад. Показ коллекции весна-лето 2020 Татьяны Парфеновой «Черная стрекоза» (Black Dragonfly) закрывал первый день недели мировой моды.

Напомним, Татьяна Парфенова основала свой дом моды в 1995 году в самом центре Петербурга, на Невском проспекте. К этому времени она уже была лауреатом конкурса «Интермода» в Чехословакии (1988) и конкурса молодых дизайнеров в Лондоне (1989). За прошедшие 26 лет Татьяна Парфенова, кроме коллекций одежды и аксессуаров, запустила также интерьерную линию TATYANA PARFIONOVA Home Design, приняла участие в совместных проектах с Эрмитажем и Русским музеем, создала костюмы для фильмов и написала несколько книг, которые оформила, разумеется, собственными рисунками. Коллекции модного дома создаются с учетом бережного отношения к животным и окружающей среде, в изделиях не используется натуральный мех.

Мы приглашаем коллег-журналистов на показ в медиацентр «Патриот». Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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