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08 июня 16:49
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новостей
16:47
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
Армия
Командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана
16:25
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии
16:23
Политика
Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США
16:23
Происшествия
СК проверяет сибирский стекольный завод после смертельного пожара
16:19
Армия
В Киеве раскрыли правду, как российское телевидение подорвало боеспособность ВСУ
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Первый показ новой коллекции Татьяны Парфеновой пройдет в Лахте

  /   Обновлено: 08 июня 2021 16:01
Общество
Первый показ новой коллекции Татьяны Парфеновой пройдет в Лахте
ТАСС  /  Шеметов Максим

Петербургский дизайнер Татьяна Парфенова покажет новую коллекцию на берегу Финского залива, на фоне знаменитого небоскреба «Лахта-центр».

Первый «постковидный» показ в истории российской моды пройдет в пятницу, 11 июня, в 18:00 на площадке Медиагруппы «Патриот». Формат вечера в «студии у моря» позволит показать уникальные проекты и рассказать о перспективах модного дома «Татьяна Парфенова».

Модератор вечера: фэшн-журналист, профессор кафедры дизайна костюма СПбГЭУ, доктор философских наук Влада Липская.

Последний раз коллекцию TATYANA PARFIONOVA SS-2020 представили на токийской неделе моды Rakuten Tokyo Fashion Week год назад. Показ коллекции весна-лето 2020 Татьяны Парфеновой «Черная стрекоза» (Black Dragonfly) закрывал первый день недели мировой моды.

Напомним, Татьяна Парфенова основала свой дом моды в 1995 году в самом центре Петербурга, на Невском проспекте. К этому времени она уже была лауреатом конкурса «Интермода» в Чехословакии (1988) и конкурса молодых дизайнеров в Лондоне (1989). За прошедшие 26 лет Татьяна Парфенова, кроме коллекций одежды и аксессуаров, запустила также интерьерную линию TATYANA PARFIONOVA Home Design, приняла участие в совместных проектах с Эрмитажем и Русским музеем, создала костюмы для фильмов и написала несколько книг, которые оформила, разумеется, собственными рисунками. Коллекции модного дома создаются с учетом бережного отношения к животным и окружающей среде, в изделиях не используется натуральный мех.

Мы приглашаем коллег-журналистов на показ в медиацентр «Патриот». Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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Все новости / Общество / Первый показ новой коллекции Татьяны Парфеновой пройдет в Лахте
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