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08 июня 16:49
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новостей
16:47
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
Армия
Командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана
16:25
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии
16:23
Политика
Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США
16:23
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СК проверяет сибирский стекольный завод после смертельного пожара
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Армия
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Аналитики: США могут продолжить давить на рубль

Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
Федеральное агентство новостей  / 

Рубль продолжает пребывать в равновесии, есть предпосылки дальнейшего укрепления, считают аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, нефть накануне завершила день снижением. Вчерашнее падение продолжается — нефть торгуется районе 71 доллара за баррель нефти марки Brent.

Падение нефти

«Идет коррекция после достаточно хорошего роста, который у нас стартовал еще 21 мая. Основной причиной для снижения стоимости нефти стали вчерашние данные по замедлению импорта в Китае, который является одним из главных потребителей нефти», — пояснил эксперт.

По их мнению, негативная ситуация может носить временный характер. Непростая обстановка с коронавирусом складывается в азиатских странах. В Индии сохраняется высокая заболеваемость, продолжается фиксироваться рост заражения. Неопределенность с коронавирусом также сохраняется в Тайване, Латинской Америке, да и в Европе тоже все еще неоднозначная. Так, Великобритания рассматривает вариант введения ограничений сроком на две недели. Это, в свою очередь, оказывает давление на котировки нефти.

Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
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Однако в целом эксперты в будущем прогнозируют повышение спроса на нефть, учитывая, что в мире начинается сезон путешествий.

Кроме того, рынок переживает из-за переговоров по иранской ядерной программе, которые зашли в тупик. Они возобновятся 10 июня. При этом участники рынка ожидают, что и в следующий раз не будет никакой конкретики. Какое-либо соглашение, скорее всего, будет достигнуто лишь в августе, после выборов в Иране.

На стороне рубля

Что касается отечественной валюты, по словам экспертов, рубль чувствует себя достаточно спокойно. Национальной валюте удалось закрепиться ниже отметки 73 за доллар.

«Тренд на укрепление продолжается. На стороне рубля играет несколько факторов. Главный — предстоящая встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которая состоится 16 июня. Еще один фактор — заседание Центробанка РФ на этой неделе, на котором будет приниматься решение о повышение ключевой ставки», — рассказали аналитики.

Эксперты допускают, что рубль продолжит укрепление перед встречей Байдена и Путина. В то же время сам итог встречи даст некую определенность, что также может сказаться на отечественной валюте. Если никаких договоренностей не будет достигнуто, то Соединенные Штаты могут продолжить давить на рубль.

Ранее Петербургский международный экономический форум выступил позитивным фактором для российской экономики и поддержки рубля. Происходит восстановление российской экономики.

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нефть доллар рубль
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