Аналитики: США могут продолжить давить на рубль

Рубль продолжает пребывать в равновесии, есть предпосылки дальнейшего укрепления, считают аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, нефть накануне завершила день снижением. Вчерашнее падение продолжается — нефть торгуется районе 71 доллара за баррель нефти марки Brent.

Падение нефти

«Идет коррекция после достаточно хорошего роста, который у нас стартовал еще 21 мая. Основной причиной для снижения стоимости нефти стали вчерашние данные по замедлению импорта в Китае, который является одним из главных потребителей нефти», — пояснил эксперт.

По их мнению, негативная ситуация может носить временный характер. Непростая обстановка с коронавирусом складывается в азиатских странах. В Индии сохраняется высокая заболеваемость, продолжается фиксироваться рост заражения. Неопределенность с коронавирусом также сохраняется в Тайване, Латинской Америке, да и в Европе тоже все еще неоднозначная. Так, Великобритания рассматривает вариант введения ограничений сроком на две недели. Это, в свою очередь, оказывает давление на котировки нефти.

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Однако в целом эксперты в будущем прогнозируют повышение спроса на нефть, учитывая, что в мире начинается сезон путешествий.

Кроме того, рынок переживает из-за переговоров по иранской ядерной программе, которые зашли в тупик. Они возобновятся 10 июня. При этом участники рынка ожидают, что и в следующий раз не будет никакой конкретики. Какое-либо соглашение, скорее всего, будет достигнуто лишь в августе, после выборов в Иране.

На стороне рубля

Что касается отечественной валюты, по словам экспертов, рубль чувствует себя достаточно спокойно. Национальной валюте удалось закрепиться ниже отметки 73 за доллар.

«Тренд на укрепление продолжается. На стороне рубля играет несколько факторов. Главный — предстоящая встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которая состоится 16 июня. Еще один фактор — заседание Центробанка РФ на этой неделе, на котором будет приниматься решение о повышение ключевой ставки», — рассказали аналитики.

Эксперты допускают, что рубль продолжит укрепление перед встречей Байдена и Путина. В то же время сам итог встречи даст некую определенность, что также может сказаться на отечественной валюте. Если никаких договоренностей не будет достигнуто, то Соединенные Штаты могут продолжить давить на рубль.

Ранее Петербургский международный экономический форум выступил позитивным фактором для российской экономики и поддержки рубля. Происходит восстановление российской экономики.