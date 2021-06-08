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16:47
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
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Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии

Общество
Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии
Федеральное агентство новостей  / 

В рамках прошедшего ПМЭФ-2021 Роспотребнадзором была проведена важная сессия, участники которой обсудили уроки и последствия первого года пандемии. В частности, эксперты согласились с тем, что оперативная и слаженная работа по борьбе с заболеванием стала во многом возможной благодаря координирующей роли федеральной службы.

Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии
wikipedia.org  / Dgeise / CC BY-SA 4.0

О том, поможет ли полученный опыт встретить новые эпидемиологические вызовы, ФАН узнал у доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова.

«В стране много веков существуют природные очаги опасных и особо опасных заболеваний — чумы, сибирской язвы, клещевого энцефалита и так далее. И сто лет работает противочумная система, созданная для разработки методов профилактики и лечения этих заболеваний. <…> Это стало основанием для того, чтобы разработанные в дальнейшем Роспотребнадзором мероприятия по эпидемиологическому наблюдению за очагами заболеваемости и защите населения привели к тому, что Россия была вполне готова к развитию эпидемии коронавируса», — рассказывает специалист.

Говоря о заслугах ведомства, Жемчугов подчеркивает, что большой вклад в борьбу с COVID-19 внесло и Министерство обороны РФ. Именно благодаря усилиям федерального учреждения в стране в короткие сроки было построено достаточное количество современных госпиталей, способных принять зараженных пациентов.

Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии
Невские Новости  / Кирилл Контрощиков

Как упомянула в ходе форума глава Роспотребнадзора Анна Попова, в условиях борьбы с инфекцией многие страны переняли российский опыт, с чем не может не согласиться иммунолог Жемчугов. По его словам, работа в этом направлении сегодня активно развивается на глобальном уровне.

«Федеральная целевая программа по обеспечению биологической и химической безопасности продолжается в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения. На деле ВОЗ будет готовить кадры, основываясь на наших материалах противочумной системы», — подытоживает иммунолог.

Ранее Владислав Жемчугов заявил, что резкая вспышка заболеваемости COVID-19 в стране маловероятна. По его словам, резкий прирост больных возможен только в случае, если на территории России появится мутация коронавируса.

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роспотребнадзор коронавирус жемчугов
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