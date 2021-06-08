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08 июня 16:48
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новостей
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:41
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
Армия
Командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана
16:25
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии
16:23
Политика
Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США
16:23
Происшествия
СК проверяет сибирский стекольный завод после смертельного пожара
16:19
Армия
В Киеве раскрыли правду, как российское телевидение подорвало боеспособность ВСУ
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Артисты из Барнаула впервые представят спектакль на сцене театра Вахтангова

Общество
Артисты из Барнаула впервые представят спектакль на сцене театра Вахтангова
culture22.ru  /  Министерство культуры Алтайского края

Алтайский краевой театр драмы отправляется на исторические гастроли в Москву. 16-17 июня артисты из Барнаула выйдут на сцену театра Вахтангова. Для артистов из сибирской глубинки это уникальное событие.

«Чтобы эти гастроли осуществились, нужна была не одна договоренность и существенная финансовая поддержка. Но ключевую роль сыграло то невероятное доверие, которое краевой театр получил от театра Вахтангова в лице его директора Кирилла Крока, рискнувшего принять на своей легендарной сцене новый для себя коллектив. Такая уникальная возможность есть далеко не у каждого регионального театра. Мы сделали все, чтобы эти гастроли состоялись», — рассказала ФАН Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края.

По ее словам, специалисты даже выезжали в Москву, чтобы оценить возможность размещения декораций. Дело в том, что сцена в Барнауле больше, чем в столице. 

Театр Вахтангова совсем недавно был на гастролях в Барнауле. Они проходили в рамках 100-летия московского театра. А предстоящие гастроли алтайских артистов — ответный визит к коллегам-вахтанговцам. Оба коллектива отметят вековые юбилеи в ноябре.

В Москве алтайские артисты представят две масштабные, сложные постановки. В командировку отправятся более 30 артистов, а две фуры с декорациями и оборудованием уже в пути.

Директор театра имени Вахтангова рассказал ФАН, что инициатива о таких гастролях исходила от губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

«Губернатор нашел на это деньги, немалые. А ведь нужны миллионы — чтобы привезти, расселить, отправить декорации, костюмы. Это все очень серьезно», — поделился с корреспондентом ФАН Кирилл Крок, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Артисты из Барнаула впервые представят спектакль на сцене театра Вахтангова
culture22.ru  /  Министерство культуры Алтайского края

Кирилл Игоревич пояснил, что его попросили организовать такие гастроли для коллег из Алтайского края и выбрать два дня во время театрального сезона, чтобы позволить актерам выступить на московской сцене.

«Такой практики у нас нет и никогда не было. Но в эти даты мы как раз едем в Омск с гастролями и сцена будет свободна, поэтому мы пошли на это. Решили поддержать, помочь, дать стимул региональному театру. Ведь для них это действительно огромное событие, очень серьезный опыт», — рассказал Кирилл Крок.

Артисты из Барнаула впервые представят спектакль на сцене театра Вахтангова
culture22.ru  /  Министерство культуры Алтайского края

В первый день алтайские актеры покажут спектакль по прозе Василия Шукшина «И разыгрались же кони в поле». Безрукова отметила, что алтайский театр покажет свой особый почерк, визитную карточку, ведь «Василия Макаровича в Москве очень мало». В спектакле Максима Астафьева заняты все поколения труппы. Там же сыграет народный артист, лауреат «Золотой маски» Георгий Обухов.

17 июня москвичи увидят мировую классику — комедию Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой». Режиссер Алексей Логачев поставил по ней задорный спектакль с потрясающим актерским ансамблем, изобретательными находками и стильным визуальным оформлением.

Билеты на выступление Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина в Москве еще есть, но уже заканчиваются.

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Все новости / Общество / Артисты из Барнаула впервые представят спектакль на сцене театра Вахтангова
москва театр барнаул шекспир шукшин алтайский краевой театр драмы имени шукшина
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