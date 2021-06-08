Артисты из Барнаула впервые представят спектакль на сцене театра Вахтангова

Алтайский краевой театр драмы отправляется на исторические гастроли в Москву. 16-17 июня артисты из Барнаула выйдут на сцену театра Вахтангова. Для артистов из сибирской глубинки это уникальное событие.

«Чтобы эти гастроли осуществились, нужна была не одна договоренность и существенная финансовая поддержка. Но ключевую роль сыграло то невероятное доверие, которое краевой театр получил от театра Вахтангова в лице его директора Кирилла Крока, рискнувшего принять на своей легендарной сцене новый для себя коллектив. Такая уникальная возможность есть далеко не у каждого регионального театра. Мы сделали все, чтобы эти гастроли состоялись», — рассказала ФАН Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края.

По ее словам, специалисты даже выезжали в Москву, чтобы оценить возможность размещения декораций. Дело в том, что сцена в Барнауле больше, чем в столице.

Театр Вахтангова совсем недавно был на гастролях в Барнауле. Они проходили в рамках 100-летия московского театра. А предстоящие гастроли алтайских артистов — ответный визит к коллегам-вахтанговцам. Оба коллектива отметят вековые юбилеи в ноябре.

В Москве алтайские артисты представят две масштабные, сложные постановки. В командировку отправятся более 30 артистов, а две фуры с декорациями и оборудованием уже в пути.

Директор театра имени Вахтангова рассказал ФАН, что инициатива о таких гастролях исходила от губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

«Губернатор нашел на это деньги, немалые. А ведь нужны миллионы — чтобы привезти, расселить, отправить декорации, костюмы. Это все очень серьезно», — поделился с корреспондентом ФАН Кирилл Крок, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

culture22.ru / Министерство культуры Алтайского края

Кирилл Игоревич пояснил, что его попросили организовать такие гастроли для коллег из Алтайского края и выбрать два дня во время театрального сезона, чтобы позволить актерам выступить на московской сцене.

«Такой практики у нас нет и никогда не было. Но в эти даты мы как раз едем в Омск с гастролями и сцена будет свободна, поэтому мы пошли на это. Решили поддержать, помочь, дать стимул региональному театру. Ведь для них это действительно огромное событие, очень серьезный опыт», — рассказал Кирилл Крок.

culture22.ru / Министерство культуры Алтайского края

В первый день алтайские актеры покажут спектакль по прозе Василия Шукшина «И разыгрались же кони в поле». Безрукова отметила, что алтайский театр покажет свой особый почерк, визитную карточку, ведь «Василия Макаровича в Москве очень мало». В спектакле Максима Астафьева заняты все поколения труппы. Там же сыграет народный артист, лауреат «Золотой маски» Георгий Обухов.

17 июня москвичи увидят мировую классику — комедию Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой». Режиссер Алексей Логачев поставил по ней задорный спектакль с потрясающим актерским ансамблем, изобретательными находками и стильным визуальным оформлением.

Билеты на выступление Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина в Москве еще есть, но уже заканчиваются.