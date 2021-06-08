К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты

Якутск, 8 июня. На территории Якутии полыхают 32 природных пожара, на площади свыше 13 тыс. гектар. К ликвидации огня приступили самолет – амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8.

Сотрудники МЧС делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся в другие населенные пункты. Работники Государственной противопожарной службы и спасатели республики выставили посты безопасности на месте ЧП.

На территории всей Якутии действует особый противопожарный режим. Выезд граждан в леса запрещен, сообщила руководитель пресс-службы республиканского главка МЧС России Ксения Рахматуллина. Всего к тушению пожаров привлекли больше полутора тысяч человек. В регион уже переброшены 120 десантников из Приморья. Ждут подкрепления из Хабаровска. В районах проведена эвакуация людей.