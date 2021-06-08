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08 июня 16:48
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новостей
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:41
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
Армия
Командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана
16:25
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии
16:23
Политика
Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США
16:23
Происшествия
СК проверяет сибирский стекольный завод после смертельного пожара
16:19
Армия
В Киеве раскрыли правду, как российское телевидение подорвало боеспособность ВСУ
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Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказал о конкуренции между благотворителями

Общество
Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказал о конкуренции между благотворителями
pixabay.com  / 

Один из крупнейших благотворительных фондов в России, БФ «Алеша» зарегистрирован в Санкт-Петербурге, но действует по всей стране. Президент организации Алексей Зиновьев на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал о том, есть ли конкуренция между благотворителями.

По данным Минюста, в России чуть менее 13 тысяч НКО, которые так или иначе позиционируют себя как благотворительные. Удается ли БФ договариваться между собой и, не отвлекаясь на конкуренцию, выполнять свое главное предназначение — помогать?

«Как таковой конкуренции не существует, мы все-таки только вместе сможем победить определенные проблемы, которые мы призваны решать. Мы сотрудничаем с очень многими фондами», — говорит гость пресс-центра.

Президент БФ «Алеша» рассказал, как благотворители спасают жизни детей
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Главной миссией благотворительного фонда «Алеша» является помощь детям с тяжелыми заболеваниями, сиротам, детям из малообеспеченных семей, малышам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, а также материальная, социальная и психологическая помощь детям-инвалидам. Порой необходимая материальная помощь бывает крайне неподъемной, а сроки лечения слишком коротки, чтобы собрать нужную сумму, тогда фонды организуют «спасительную коллаборацию».

«Бывает, собираем средства на лечение ребенка, но время крайне ограниченно, сумма очень большая. А родители этого же ребенка обратились также и в другой БФ. У фонда есть круг меценатов, которые выразили желание спасти этого малыша, но так как у другого фонда, как у нас, сумма собрана — мы объединяемся, аккумулируем эту сумму и определяем между собой, какой фонд оплатит лечение или лекарства», — говорит Алексей Зиновьев.

Иными словами, «вскладчину» благотворителям удается спасти жизнь ребенка. Ведь, по словам Алексея Зиновьева, в их сфере главное, чтобы работа была эффективна.

«Прекрасно, что фонды сотрудничают между собой, потому что мы делаем одно дело. Наша задача — спасти малыша, а не мериться, кто старее, кто главнее, кто больше собирает. Мы очень близко общаемся со многими крупными фондами, мы всегда открыты и рады сотрудничеству», — заключил глава БФ «Алеша».

Ранее на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» прошел прямой эфир с участием обладательницы титула «Мисс Вселенная», телеведущей и основательницей благотворительного фонда Оксаной Федоровой. Она рассказала, как и почему нужно помогать детям.

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Все новости / Общество / Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказал о конкуренции между благотворителями
благотворительность помощь детям благотворительный фонд пресс-центр патриот БФ Алеша
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