Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказал о конкуренции между благотворителями

Один из крупнейших благотворительных фондов в России, БФ «Алеша» зарегистрирован в Санкт-Петербурге, но действует по всей стране. Президент организации Алексей Зиновьев на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал о том, есть ли конкуренция между благотворителями.

По данным Минюста, в России чуть менее 13 тысяч НКО, которые так или иначе позиционируют себя как благотворительные. Удается ли БФ договариваться между собой и, не отвлекаясь на конкуренцию, выполнять свое главное предназначение — помогать?

«Как таковой конкуренции не существует, мы все-таки только вместе сможем победить определенные проблемы, которые мы призваны решать. Мы сотрудничаем с очень многими фондами», — говорит гость пресс-центра.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Главной миссией благотворительного фонда «Алеша» является помощь детям с тяжелыми заболеваниями, сиротам, детям из малообеспеченных семей, малышам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, а также материальная, социальная и психологическая помощь детям-инвалидам. Порой необходимая материальная помощь бывает крайне неподъемной, а сроки лечения слишком коротки, чтобы собрать нужную сумму, тогда фонды организуют «спасительную коллаборацию».

«Бывает, собираем средства на лечение ребенка, но время крайне ограниченно, сумма очень большая. А родители этого же ребенка обратились также и в другой БФ. У фонда есть круг меценатов, которые выразили желание спасти этого малыша, но так как у другого фонда, как у нас, сумма собрана — мы объединяемся, аккумулируем эту сумму и определяем между собой, какой фонд оплатит лечение или лекарства», — говорит Алексей Зиновьев.

Иными словами, «вскладчину» благотворителям удается спасти жизнь ребенка. Ведь, по словам Алексея Зиновьева, в их сфере главное, чтобы работа была эффективна.

«Прекрасно, что фонды сотрудничают между собой, потому что мы делаем одно дело. Наша задача — спасти малыша, а не мериться, кто старее, кто главнее, кто больше собирает. Мы очень близко общаемся со многими крупными фондами, мы всегда открыты и рады сотрудничеству», — заключил глава БФ «Алеша».

Ранее на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» прошел прямой эфир с участием обладательницы титула «Мисс Вселенная», телеведущей и основательницей благотворительного фонда Оксаной Федоровой. Она рассказала, как и почему нужно помогать детям.