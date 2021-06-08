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новостей
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
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17:59
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17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
17:51
Шоу-бизнес
Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой
17:50
Общество
Судебное дело о связях Короткова с террористами получит продолжение
17:48
Политика
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Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО

Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Офис президента Украины Владимира Зеленского мог специально исказить итоги телефонного разговора главы государства с президентом США Джо Байденом и приписать американскому лидеру слова о возможном вхождении Киева в НАТО, считает политик, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

По данным портала Axios, в Киеве сообщили, что Байден «подчеркнул <...> важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО». Однако в Белом доме информацию опровергли, заявив, что Байден этого не говорил. Офис Зеленского исправил заявление, приписав слова о вхождении в НАТО президенту Украины.

«Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в Альянсе», — говорится в исправленном сообщении.

Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о НАТО
Global Look Press  / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Клинцевич уверен, что в Киеве намеренно допустили ошибку и приписали слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО Байдену. Политик отметил, что Белый дом отказался проводить встречу Байдена с Зеленским перед переговорами президентов России и Украины.

«Этот детский сад, который мы наблюдаем со стороны руководства Украины, уже порядком поднадоел хозяевам — американцам. Однозначно понимая, что решить геополитику без России нельзя, они не стали встречаться с Зеленским, чтобы не было таких вещей», — заявил политик в комментарии Федеральному агентству новостей.

Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о НАТО
Федеральное агентство новостей  / 

Однако в Киеве настаивали на проведении переговоров. Тогда Байден согласился провести с Зеленским телефонный разговор.

«В этом разговоре Зеленскому сказали: «Сиди ровно и не дергайся, мы все скажем!». Но ему этого недостаточно. Это привело к тому, что произошла якобы ошибка — Киев дал заведомо ложную информацию. Зеленский сделал очередной непродуманный шаг, который привел к потере возможностей Украины. Зеленский и его команда в глазах западных партнеров делают Украину токсичной. Накануне разговора с Путиным Байдену невыгодно держать в напряжении Россию, ему надо закрыть другие важные вопросы», — объяснил Клинцевич.

Политик считает, что Украина не будет ключевой повесткой встречи Путина и Байдена, эта тема может быть затронута лишь в контексте.

«Пусть в Киеве не строят иллюзий и не настраиваются, что Байден встречается с Путиным, чтобы решить внутренние проблемы Украины. Их никто не решит — они разрушили экономику, летят в пропасть, и спасти их может только Россия. Но вместо того, чтобы протянуть руку России, они все время пытаются уколоть», — добавил эксперт.

Клинцевич подчеркнул, что по итогам встречи Путина и Байдена Зеленский узнает, какой политический вес он имеет и какое место занимает Украина на политической карте мира. Ошибка, допущенная офисом Зеленского, обнулила даже призрачные возможности Украины улучшить благосостояние и экономику.

Ранее шведский дипломат Андерс Ослунд заявил, что Соединенные Штаты не верят в то, что Украина может вступить в Североатлантический альянс. По его словам, американские власти разочаровались в правительстве Украины и президенте Владимире Зеленском, поскольку Киев неуважительно относится к Вашингтону.

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Все новости / Политика / Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
россия сша украина зеленский клинцевич байден
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