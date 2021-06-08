Сестра Михаила Ефремова рассказала о жизни брата в колонии

Москва, 8 июня. Актер Михаил Ефремов, осужденный в прошлом году за повлекшее смерть ДТП в центре Москвы, не протянет в колонии семь лет. В этом уверена его старшая сестра Анастасия.

Сестра актера рассказала, что они редко общались до лета 2020 года, но после суда их отношения претерпели кардинальные изменения и теперь они созваниваются минимум два раза в неделю. Как уточняет Анастасия, Михаил не очень любит описывать свою жизнь в колонии, и больше интересуется театром. При этом женщина подчеркнула, что тюрьма не сильно изменила актера.

«Измениться могут взгляды, но не суть человеческая, тем более в таком возрасте. Миша сильный и цельный. Но шутить стал меньше — и это меня огорчает», — рассказала Ефремова.

Сестра артиста отметила, что Михаила не слишком смущает отсутствие личного пространства и каких-либо удобств, но его утомляет монотонная работа и у него не хватает сил, чтобы отвечать на многочисленные письма от поклонников.

«В колонии брат хоть и свыкся со всем, не жалуется и бодрится, но находиться ему там крайне непросто. Не выдержит он там семь лет!», — убеждена Анастасия.

В то же время женщина отметила, что друзья не забывают актера, и его навестили в колонии Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев, Сергей Гармаш, Никита Высоцкий. Сама Анастасия планирует посетить брата в июле.

Ранее сообщалось, что гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников.