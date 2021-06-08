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08 июня 15:22
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новостей
15:22
Происшествия
Информация о нападении на детей в Волжском не подтвердилась
15:21
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:21
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:21
Происшествия
Военные летчики подключились к ликвидации пожаров в Забайкальском крае
15:21
Спорт
Чемпионка Инга Ивакина рассказала об опасности пляжного алтимата
15:20
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
15:20
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:19
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:19
Политика
Германия призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:17
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
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Российские контрмеры пошатнут американскую финансовую систему

Экономика
Российские контрмеры пошатнут американскую финансовую систему
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 июня. Постоянные американские санкционные ограничения вынуждают Россию принимать ответные меры, которые могут обладать весьма неприятными последствиями для Вашингтона.

Соответствующей информацией поделились эксперты издания Sohu. Российская сторона планирует осуществить распродажу миллиардов долларов, которые находятся на балансе Фонда национального благосостояния (ФНБ), передают «Госновости».

«Американский доллар стал слишком токсичным, и Москва хочет от него избавиться. Действия России — лучшая контрмера против Соединенных Штатов», — добавили специалисты.

Подобные активы будут переведены в юани, евро, золото и другие ресурсы, не связанные с американской финансовой системой. В результате Россия намеревается уменьшить собственную зависимость от доллара. Уточняется, что российская доля в мировой торговле не очень велика, следовательно, постепенный отказ от валюты не приведет к существенным глобальным корректировкам.

Ввиду полного ухода от доллара ФНБ решил взять курс на закупку золота. Подобное решение считается отличной новостью для инвесторов.

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Все новости / Экономика / Российские контрмеры пошатнут американскую финансовую систему
доллар фнб финансовая система
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