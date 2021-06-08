Российские контрмеры пошатнут американскую финансовую систему

Москва, 8 июня. Постоянные американские санкционные ограничения вынуждают Россию принимать ответные меры, которые могут обладать весьма неприятными последствиями для Вашингтона.

Соответствующей информацией поделились эксперты издания Sohu. Российская сторона планирует осуществить распродажу миллиардов долларов, которые находятся на балансе Фонда национального благосостояния (ФНБ), передают «Госновости».

«Американский доллар стал слишком токсичным, и Москва хочет от него избавиться. Действия России — лучшая контрмера против Соединенных Штатов», — добавили специалисты.

Подобные активы будут переведены в юани, евро, золото и другие ресурсы, не связанные с американской финансовой системой. В результате Россия намеревается уменьшить собственную зависимость от доллара. Уточняется, что российская доля в мировой торговле не очень велика, следовательно, постепенный отказ от валюты не приведет к существенным глобальным корректировкам.

Ввиду полного ухода от доллара ФНБ решил взять курс на закупку золота. Подобное решение считается отличной новостью для инвесторов.