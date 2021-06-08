Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта

Москва, 8 июня. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на необходимость рассмотреть вопрос возможного запрета некоторых форм искусственного интеллекта в России.

Наряду с этим нужно предусмотреть возможность контроля за разработками. По словам Медведева, в этом случае главное — «не перегнуть палку».

Замдекана экономического факультета МГУ Сергей Трухачев ранее заявил, что роботы способны в будущем составить конкуренцию подрастающему поколению. В связи с этим молодежь ожидает достаточно тяжелое будущее.