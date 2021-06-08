МВД и профильные службы проверят семью погибшей в Самаре девочки

Самара, 8 июня. Социальные службы и профильные подразделения МВД займутся изучением семьи, где произошла трагедия, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Самаре, пьяная женщина свесила трехлетнего ребенка в окно, держа ее за футболку. Одежда не выдержала веса девочки и порвалась.

В результате падения с высоты пятого этажа она погибла. Через несколько минут 25-летняя мать начала кричать из окна, что у нее упал ребенок, а потом спустилась вниз и самостоятельно забрала тело.