Правоохранители задержали трех мужчин за незаконную рубку берез в Алтайском крае

Барнаул, 8 июня. Трех мужчин задержала полиция за незаконную вырубку деревьев. Инцидент произошел в Романовском районе.

Мужчины распиливали стволы березы и вывозили их частями на прицепе «шестерки» и «семерки». Всего злоумышленники спилили порядка 20 сырорастущих деревьев в лесном массиве, сообщает Алтайская правда. Общий ущерб от действий лесорубов составил 200 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к местным жителям и изъяли у них автомобили, на которых они ездили в лес, самодельные прицепы, две бензопилы и спилы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.