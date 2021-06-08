Пострадавшие в Волжском дети получили ранения из пневматического оружия

Волжский, 8 июня. Дети, госпитализированные с места предполагаемой стрельбы, получили непроникающие ранения. Предположительно, выстрелы производились из травматического или пневматического оружия.

Тщательный обыск места происшествия не принес никаких результатов, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Двое подростков забежали в школу и сообщили завучу, что их подстрелил неизвестный мужчина. Школьников госпитализировали с легкими травмами. Полиция опросила возможных свидетелей и изучила записи с камер видеонаблюдения, но никакой информации о предполагаемом стрелке так и не появилось.