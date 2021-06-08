Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске

Каспийск, 8 июня. Свыше 50 боевых кораблей и судов смогут размещаться в пункте базирования «Каспий» после завершения строительства.

Во время рабочей поездки в Южный военный округ министр обороны России Сергей Шойгу посетил пункт базирования надводных кораблей в Каспийске.

«Емкость пункта базирования предусматривает обеспечение 54 кораблей и судов», — доложили главе военного ведомства.

Планируется, что к концу 2021 года пункт будет иметь причальный фронт протяженностью более 1200 метров, а в конце следующего он составит уже 2 680 метров. Кроме этого, уже достроены северный и южный молы, которые образовали защиту для акватории.

Основными пунктами базирования Каспийской флотилии станут города Каспийск и Махачкала.

Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл в войска ЮВО для инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии в Дагестане.