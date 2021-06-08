Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане

Махачкала, 8 июня. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Дагестан посетил предприятие «Дагдизель» с целью проверки выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Главным направлением завода в рамках выполнения ГОЗ является создание морского подводного вооружения для ВМФ РФ. Также «Дагдизель» изготавливает промышленные и судовые дизельные двигательные аппараты, дизель-электростанции для морских и сухопутных нужд.

Сергею Шойгу доложили план по реорганизации производственных мощностей предприятия. Также министру обороны провели экскурсию по цехам завода.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ прибыл в войска Южного военного округа для инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии. Шойгу нанесет визит военному объекту в Махачкале.