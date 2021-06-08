Минздрав заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в России

Москва, 8 июня. Вакцинация в России останется добровольным процессом, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

Он прокомментировал внесение вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок. Этот шаг необходим для разрешения вопросов, связанных с финансированием, отметил замминистра.

«Это необходимо, прежде всего, в целях урегулирования вопросов, связанных с определением источника финансового обеспечения вакцины против новой коронавирусной инфекции», — сказал Гриднев.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко исключила вариант обязательной вакцинации от коронавируса. Принуждение вводить препарат в организм грубо нарушает закон, подчеркивала она.