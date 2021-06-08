Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 

Днем на трассе при выезде из Симферополя часть дорожного покрытия деформировалась и обрушилась, из-за чего образовалась яма. Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошел на повороте на Евпаторийское шоссе, возле поселка ГРЭС.

Из-за этого на трассе сразу начала образовываться пробка, так как трафик на этом участке довольно высокий. Сейчас из-за ЧП на месте решают, как изменить схему движения транспорта, чтобы движение не встало совсем.

По данным министра транспорта Крыма Евгения Исакова, специалисты минтранса будут разбираться, почему произошло образование ямы, так как провал достаточно большой. Скорее всего, сотрудникам ведомства придется закрывать или две, или три полосы движения. Что именно стало причиной обвала, пока не известно.

Ранее ФАН сообщал, что непогода затопила федеральную трассу «Таврида» в Крыму. Из-за этого глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести анализ проектной документации трассы и, возможно, внести в нее коррективы. Именно на этом месте в феврале этого года произошел снежный занос, из-за которого множество автомобилей застряли на дороге.