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08 июня 15:21
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новостей
15:20
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:20
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
15:20
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:19
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:19
Политика
Германия призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:18
Происшествия
Информация о нападении на детей в Волжском не подтвердилась
15:18
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:17
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
15:04
Армия
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане
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Общество
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Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 

Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
Pr Scr vk.com  /  Жесть Крым • Симферополь • Севастополь

Днем на трассе при выезде из Симферополя часть дорожного покрытия деформировалась и обрушилась, из-за чего образовалась яма. Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошел на повороте на Евпаторийское шоссе, возле поселка ГРЭС.

Из-за этого на трассе сразу начала образовываться пробка, так как трафик на этом участке довольно высокий. Сейчас из-за ЧП на месте решают, как изменить схему движения транспорта, чтобы движение не встало совсем.

По данным министра транспорта Крыма Евгения Исакова, специалисты минтранса будут разбираться, почему произошло образование ямы, так как провал достаточно большой. Скорее всего, сотрудникам ведомства придется закрывать или две, или три полосы движения. Что именно стало причиной обвала, пока не известно.

Ранее ФАН сообщал, что непогода затопила федеральную трассу «Таврида» в Крыму. Из-за этого глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести анализ проектной документации трассы и, возможно, внести в нее коррективы. Именно на этом месте в феврале этого года произошел снежный занос, из-за которого множество автомобилей застряли на дороге.

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Все новости / Происшествия / Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
крым трасса
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