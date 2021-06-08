Привитым «Спутником V» может понадобиться ревакцинация другим препаратом

Москва, 8 июня. Людям, привитым вакциной от коронавируса «Спутник V», может потребоваться ревакцинация другим препаратом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

По его словам, в этой области пока еще проводятся необходимые исследования. Однако после прививки «Спутником V» гражданам спустя время может понадобиться ревакцинация другим препаратом от COVID-19, например, «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной».

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщил о проведении исследований вакцины «Спутник V» для применения беременными женщинами. По словам министра, исчерпывающие выводы на эту тему можно будет сделать через несколько недель.