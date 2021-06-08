Привитым «Спутником V» может понадобиться ревакцинация другим препаратом

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 15:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:20
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:20
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
15:20
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:19
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:19
Политика
Германия призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:18
Происшествия
Информация о нападении на детей в Волжском не подтвердилась
15:18
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:17
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
15:04
Армия
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане
15:02
Общество
Минздрав заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в России
Все новости
08 июня 15:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:20
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:20
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
15:20
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:19
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:19
Политика
Германия призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:18
Происшествия
Информация о нападении на детей в Волжском не подтвердилась
15:18
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:17
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
15:04
Армия
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане
15:02
Общество
Минздрав заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в России
Все новости

Привитым «Спутником V» может понадобиться ревакцинация другим препаратом

Общество
Привитым «Спутником V» может понадобиться ревакцинация другим препаратом
Невские Новости

Москва, 8 июня. Людям, привитым вакциной от коронавируса «Спутник V», может потребоваться ревакцинация другим препаратом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

По его словам, в этой области пока еще проводятся необходимые исследования. Однако после прививки «Спутником V» гражданам спустя время может понадобиться ревакцинация другим препаратом от COVID-19, например, «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной».

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщил о проведении исследований вакцины «Спутник V» для применения беременными женщинами. По словам министра, исчерпывающие выводы на эту тему можно будет сделать через несколько недель.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Привитым «Спутником V» может понадобиться ревакцинация другим препаратом
минздрав вакцинация коронавирус
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 124210 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 105568 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 71135 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 41992 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 36528 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Рейтинг@Mail.ru