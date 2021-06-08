Военный эксперт Сивков назвал главные преимущества нового стелс-корабля «Меркурий»

Москва, 8 июня. Новое российское судно проекта 20386 «Меркурий» сможет применять разведывательные беспилотники и торпеды, отметил капитан первого ранга Константин Сивков.

Некоторое время назад стало известно о намерениях построить «Меркурий», который станет первым российским стелс-кораблем. Одним из главных преимуществ новинки будет радиопоглощающее покрытие надводного корпуса. Также «Меркурий» будет отображаться на радах оппонентов в качестве небольшой лодки, передает «Общественная служба новостей».

Кроме этого, судно будет отличаться особой формой, где все выступающие элементы и щели будут сведены к минимуму. Радиолокационная заметность этого корабля снизится приблизительно на 30%, отметил Сивков.

«Кроме того будет гидроакустическая станция, артиллерийская установка калибра 100 мм», — резюмировал военный эксперт.

Ранее сообщалось, что «Меркурий» заложили еще в 2016 году. Его передача Военно-морскому флоту России запланирована на 2022 год.

Также недавно сайт 360tv.ru сообщил, что при строительстве нового российского стелс-корабля будут применяться композитные материалы и специальные краски. «Меркурий» получит модульный принцип вооружения.