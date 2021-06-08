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новостей
15:20
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:20
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
15:20
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:19
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:19
Политика
Германия призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:18
Происшествия
Информация о нападении на детей в Волжском не подтвердилась
15:18
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:17
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
15:04
Армия
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане
15:02
Общество
Минздрав заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в России
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Глава фонда «Алеша» рассказал, как в России борются с мошенническими сборами денег

  /   Обновлено: 08 июня 2021 15:04
Общество
Глава фонда «Алеша» рассказал, как в России борются с мошенническими сборами денег
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 8 июня. Мошенники нередко встречаются на улицах российских городов, где они собирают деньги для якобы благотворительных организаций, вводя в заблуждение граждан.

Президент благотворительного фонда «Алеша» Алексей Зиновьев поднял эту тему на брифинге, состоявшемся в медиацентре «Патриот». По его словам, крупные организации тоже используют такой метод сбора денег, что наносит большой удар по доверию благотворительности.

Однако в России существует ассоциация «Фонды против мошенников», деятельность которой направлена на отказ организаций от сбора средств на улицах. Зиновьев высказался в поддержку работы ассоциации, отметив, что считает неправильным собирать деньги в общественных местах, в том числе и в метро.

При этом эксперт указал на недопустимость мошеннических схем, использующих такой подход. Зиновьев заявил, что наказание за подобные действия — это вопрос к законодательству страны.

«Мне тяжело обсуждать. Конечно бы я сказал: да, это неприемлемо. Может быть, есть и порядочные люди, не хочется под одну гребенку всех грести», — объяснил глава фонда «Алеша».

Зиновьев напомнил о результатах проведенных расследований. Мошенники зачастую могут использовать краткосрочную регистрацию, открывая фонды-однодневки.

В ходе брифинга Зиновьев также рассказал о других проблемах, стоящих перед благотворительностью в России. В рамках мероприятия на обсуждение вынесли эффективность идеи с дополнительными 2% налога на прибыль для помощи нуждающимся.

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Все новости / Общество / Глава фонда «Алеша» рассказал, как в России борются с мошенническими сборами денег
мошенничество зиновьев благотворительность
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