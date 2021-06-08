Глава фонда «Алеша» рассказал, как в России борются с мошенническими сборами денег

Санкт-Петербург, 8 июня. Мошенники нередко встречаются на улицах российских городов, где они собирают деньги для якобы благотворительных организаций, вводя в заблуждение граждан.

Президент благотворительного фонда «Алеша» Алексей Зиновьев поднял эту тему на брифинге, состоявшемся в медиацентре «Патриот». По его словам, крупные организации тоже используют такой метод сбора денег, что наносит большой удар по доверию благотворительности.

Однако в России существует ассоциация «Фонды против мошенников», деятельность которой направлена на отказ организаций от сбора средств на улицах. Зиновьев высказался в поддержку работы ассоциации, отметив, что считает неправильным собирать деньги в общественных местах, в том числе и в метро.

При этом эксперт указал на недопустимость мошеннических схем, использующих такой подход. Зиновьев заявил, что наказание за подобные действия — это вопрос к законодательству страны.

«Мне тяжело обсуждать. Конечно бы я сказал: да, это неприемлемо. Может быть, есть и порядочные люди, не хочется под одну гребенку всех грести», — объяснил глава фонда «Алеша».

Зиновьев напомнил о результатах проведенных расследований. Мошенники зачастую могут использовать краткосрочную регистрацию, открывая фонды-однодневки.

В ходе брифинга Зиновьев также рассказал о других проблемах, стоящих перед благотворительностью в России. В рамках мероприятия на обсуждение вынесли эффективность идеи с дополнительными 2% налога на прибыль для помощи нуждающимся.