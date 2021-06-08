Большинство украинцев не поддержали выдвижение Зеленского на второй срок

Киев, 8 июня. Большая часть жителей Незалежной высказалась против выдвижения президента страны Владимира Зеленского на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса.

Исследование провели в Киевском международном институте социологии. Украинцев опрашивали по телефону. Компьютер составил случайную выборку мобильных номеров телефона, с которыми и работали специалисты. Всего удалось поинтересоваться мнением у 2000 человек. И большая часть не поддержала баллотирование президента на второй срок.

Респонденты отвечали на вопрос, одобряют ли они повторное выдвижение Зеленского в качестве главы государства. Отрицательно ответили 54,5% украинцев. За второй срок политика выступили 37% опрошенных.

Ранее доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал о желании Зеленского переизбираться на второй срок за счет гонений на оппозицию. Президент устраняет неудобных ему лиц, чтобы без препятствий занять пост во второй раз.