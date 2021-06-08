Советника британского премьера вызвали на переговоры в Москву

Москва, 8 июня. Советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по национальной безопасности Стивен Лавгроув прибыл в Москву.

Как сообщает посольство Британии в Москве, в России он поучаствует в переговорах с коллегами. В российской столице дипломат пробудет один день. С московскими коллегами Лавгроув планирует обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

«Очень важно поддерживать каналы коммуникации между двумя странами открытыми», — сообщили в посольстве.

На прошлой неделе возобновились перелеты из Москвы в Лондон и обратно. Всего будет организовано три рейса еженедельно. Авиасообщение между странами было прервано 22 декабря прошлого года из-за распространения британского штамма COVID-19.