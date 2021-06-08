Шойгу призвал обеспечить индивидуальный подход при подготовке сил спецназа 

Москва, 8 июня. Подготовка бойцов спецназа должна проходить с учетом индивидуального подхода к каждому военному, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства посетил учебно-тренировочную базу 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами в Южном военном округе. Он оценил подготовку морского спецназа в барокамерах и глубоководном бассейне. Так, военнослужащие продемонстрировали умения рукопашного и ножевого боя, а также стрельбу под водой. Шойгу отметил, что в процессе подготовки необходимо учитывать характеристики каждого бойца.

«У каждого индивидуальные свои характеристики, свое здоровье. Необходимо учитывать все. Это же спецназ. Это штучная работа», — сказал он.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ нанес внезапный визит в московский военкомат. В Сети появились уникальные кадры внеплановой проверки комиссариата.