Жительница Мурома одержала победу в областном конкурсе «Лучший социальный работник»

Владимир, 8 июня. Областной конкурс «Лучший социальный работник» состоялся во Владимире в городском Доме культуры. Жюри недавно определили его победителя.

Звание лучшего соцработника досталось кандидату из Мурома — Анне Викуловой, которая гармонично выступила перед гостями в образе Мэри Поппинс, передает издание «Владимирские Ведомости». Она посвятила свое выступление особенностям профессии.

Викулова трудится в комплексном центре более 12 лет. У победительницы конкурса трое детей и любящий муж. Коллеги Анны говорят, что она и есть Мэри Поппинс, ей даже не нужно притворяться на сцене.

«На работе везде хожу пешком. У меня на обслуживании 10 человек. В основном, инвалиды-колясочники и «лежачие», — поделилась женщина.

День социального работника — профессиональный праздник рабочих сферы социальной защиты населения. Как сообщалось ранее, в России его отмечают 8 июня.