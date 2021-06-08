Критик Соседов обвинил Максакову в заключении «непристойных» фиктивных браков

Москва, 8 июня. Музыкальный критик Сергей Соседов устроил скандал в студии программы «Прямой эфир». Журналист нелестно высказался об оперной певице Марии Максаковой.

Гнев гостя программы вызвали слова общественного деятеля Олега Савченко, который попытался вступиться за Максакову. Музыкальный критик напомнил всем присутствовавшим на съемках шоу, что оперную диву нельзя назвать хорошей матерью и человеком.

«Приехала сюда и требует жалости к себе, миллиарды рублей. Это подло, это неприлично! Она предательница! Она оскорбляла Россию и говорила, что никогда туда больше не поедет! Ни стыда, ни совести!» — эмоционально заявил Соседов.

Критик подчеркнул, что долгое время молчал, но больше не может терпеть несправедливость, происходящую вокруг оперной певицы. Он открыто заявил, что Максакова не знает, куда девать деньги, которые получила в фиктивных браках.

«Миллиардерша, которая не знает, куда девать деньги. Фиктивные браки непристойные!» — выкрикнул обвинение Соседов.

Савченко попытался вразумить собеседника словами о том, что в свое время Максакова была депутатом Госдумы. Однако это лишь сильнее разозлило Соседова, который не понимает, почему ее удостоили такой чести.

«Это еще вопрос, как она попала в Думу. Я, быть может, тоже мог туда попасть и выступать лучше, чем она, между прочим! И принимать законы лучше!!» — заявил шоумен в эфире канала «Россия-1».

Гости студии напомнили, что Максакова самостоятельно приняла решение покинуть страну и оставить детей с их отцом. Вспомнить о них она решила лишь в тот момент, когда осталась вдовой.

Сама Максакова уверена, что должна была умереть вместе с мужем, беглым депутатом Денисом Вороненковым. По словам певицы, она лишь чудом осталась жива.