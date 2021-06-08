Критик Соседов обвинил Максакову в заключении «непристойных» фиктивных браков

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 15:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:20
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:19
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:19
Политика
Германия призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:18
Происшествия
Информация о нападении на детей в Волжском не подтвердилась
15:18
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:18
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
15:17
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:17
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
15:04
Армия
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане
15:02
Общество
Минздрав заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в России
Все новости
08 июня 15:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:20
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:19
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:19
Политика
Германия призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:18
Происшествия
Информация о нападении на детей в Волжском не подтвердилась
15:18
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:18
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
15:17
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:17
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
15:04
Армия
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане
15:02
Общество
Минздрав заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в России
Все новости

Критик Соседов обвинил Максакову в заключении «непристойных» фиктивных браков

Шоу-бизнес
Критик Соседов обвинил Максакову в заключении «непристойных» фиктивных браков
Prt Scr youtube.com  /  ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Москва, 8 июня. Музыкальный критик Сергей Соседов устроил скандал в студии программы «Прямой эфир». Журналист нелестно высказался об оперной певице Марии Максаковой.

Гнев гостя программы вызвали слова общественного деятеля Олега Савченко, который попытался вступиться за Максакову. Музыкальный критик напомнил всем присутствовавшим на съемках шоу, что оперную диву нельзя назвать хорошей матерью и человеком.

«Приехала сюда и требует жалости к себе, миллиарды рублей. Это подло, это неприлично! Она предательница! Она оскорбляла Россию и говорила, что никогда туда больше не поедет! Ни стыда, ни совести!» — эмоционально заявил Соседов.

Критик подчеркнул, что долгое время молчал, но больше не может терпеть несправедливость, происходящую вокруг оперной певицы. Он открыто заявил, что Максакова не знает, куда девать деньги, которые получила в фиктивных браках.

«Миллиардерша, которая не знает, куда девать деньги. Фиктивные браки непристойные!» — выкрикнул обвинение Соседов.

Савченко попытался вразумить собеседника словами о том, что в свое время Максакова была депутатом Госдумы. Однако это лишь сильнее разозлило Соседова, который не понимает, почему ее удостоили такой чести.

«Это еще вопрос, как она попала в Думу. Я, быть может, тоже мог туда попасть и выступать лучше, чем она, между прочим! И принимать законы лучше!!» — заявил шоумен в эфире канала «Россия-1».

Гости студии напомнили, что Максакова самостоятельно приняла решение покинуть страну и оставить детей с их отцом. Вспомнить о них она решила лишь в тот момент, когда осталась вдовой.

Сама Максакова уверена, что должна была умереть вместе с мужем, беглым депутатом Денисом Вороненковым. По словам певицы, она лишь чудом осталась жива.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Критик Соседов обвинил Максакову в заключении «непристойных» фиктивных браков
максакова соседов прямой эфир
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 124210 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 105568 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 71135 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 41992 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 36528 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Рейтинг@Mail.ru