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08 июня 15:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:20
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:19
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:19
Политика
Германия призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:18
Происшествия
Информация о нападении на детей в Волжском не подтвердилась
15:18
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:18
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
15:17
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:17
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
15:04
Армия
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане
15:02
Общество
Минздрав заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в России
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Бездомная собака покусала троих детей на школьном дворе в Ульяновске

Происшествия
Бездомная собака покусала троих детей на школьном дворе в Ульяновске
pxfuel.com

Ульяновск, 8 июня. В Ульяновской области бродячая собака покусала троих детей на детской площадке. Инцидент произошел на территории одной из школ города.

Один из пострадавших мальчиков поделился, что просто хотел погладить животное. Государственная ветеринарная служба и представители администрации расследуют все подобные случаи нападения собак на людей. В МЧС призывают быть аккуратнее с бездомными животными и лишний раз не подходить к ним близко.

Ранее петербуржец стал жертвой нападения собаки в подъезде жилого дома. Инцидент произошел на Полюстровском проспекте.

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Все новости / Происшествия / Бездомная собака покусала троих детей на школьном дворе в Ульяновске
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