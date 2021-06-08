Бездомная собака покусала троих детей на школьном дворе в Ульяновске

Ульяновск, 8 июня. В Ульяновской области бродячая собака покусала троих детей на детской площадке. Инцидент произошел на территории одной из школ города.

Один из пострадавших мальчиков поделился, что просто хотел погладить животное. Государственная ветеринарная служба и представители администрации расследуют все подобные случаи нападения собак на людей. В МЧС призывают быть аккуратнее с бездомными животными и лишний раз не подходить к ним близко.

Ранее петербуржец стал жертвой нападения собаки в подъезде жилого дома. Инцидент произошел на Полюстровском проспекте.