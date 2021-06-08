Правительство РФ упростило обязательную маркировку молочной продукции

Москва, 8 июня. Начавшаяся с 1 июня обязательная маркировка сыров и мороженого будет проходить в несколько этапов, говорится в сообщении Правительства РФ.

Власти считают, что маркировка позволит сократить уровень контрафакта и обеспечит прозрачность молочной продукции. На сегодняшний день к маркировке подключились 100% производителей сыра и 89% производителей мороженого.

Второй этап маркировки молочной продукции начнется с 1 сентября. Она затронет товары сроком годности более 40 дней. С 1 декабря маркировка распространится на товары сроком годности менее 40 дней.

Как отметили в правительстве, внедрение маркировки предусматривает общие меры поддержки производителей. Они направлены на минимизацию затрат, связанных с подключением к системе. В частности, для компаний предусмотрены льготные кредиты со ставкой от 1% до 5%.

По традиции лето началось для россиян с ряда законодательных изменений. Так, с 1 июня в стране изменился порядок начисления пенсий, появились новые штрафы и другие нововведения.