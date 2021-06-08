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Новое российское супероружие всерьез напугало американские СМИ

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Армия
Новое российское супероружие всерьез напугало американские СМИ
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 8 июня. Армия России получит на вооружение планирующую авиабомбу «Дрель», которая станет непревзойденным в своем роде оружием, пишет издание The National Interest.

Предназначенная для поражения движущегося врага бомба всерьез напугала американские СМИ. Автор называет российскую «Дрель» супероружием, учитывая ее характеристики.

«Это кассетная планирующая бомба-невидимка, управляемая системой ГЛОНАСС. Она весит больше 500 килограммов, а ее радиус действия составляет от 30 до 50 километров», — говорится в публикации.

Снаряд способен уничтожать бронетанковую технику, наземные РЛС, пункты управления и даже движущиеся установки зенитных ракетных комплексов. Бомбу оснастили системой идентификации противника и радиоэлектронного противодействия. Это делает ее практически невидимой для радаров.

Более того, конструкторы акцентировали внимание на снижении радиуса действия. Это позволит эффективнее поражать движущиеся цели.

Ранее эксперты NI уже оценивали характеристики «Дрели», назвав ее лучшей высокоточной авиабомбой. Как сообщает сайт 360tv.ru, серийное производство планирующей авиабомбы «Дрель» наметили на 2023 год. Работы по проекту будут завершены в ближайшие месяцы.

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