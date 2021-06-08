Нехватка газа наблюдается в Европе

Брюссель, 8 июня. Стоимость голубого топлива в Европе остается на рекордном за последние годы уровне. Причина заключалась в дефиците топлива и невозможности конкуренции со стороны угля.

Спотовая стоимость на крупнейшем хабе TTF стабильно превышала 300 долларов за тысячу кубометров. Июльский фьючерс находится на уровне 349 долларов за тысячу кубометров. На газовом рынке Европы подобная тенденция фиксировалась только в 2011–2014 годах. Однако в указанный период ситуация была связана с увеличенными нефтяными котировками, которые стабильно превышали 100 долларов за баррель.

Проблемы возникли на фоне ограничения предложения со стороны Норвегии и России, которые выступают ключевыми поставщиками голубого топлива. При этом поставки угля, который обычно заменяет энергоресурс, не повышаются. С одной стороны, увеличилась стоимость (более 160% в год), а с другой — резко выросли сборы за использование сырья в Европе.

СМИ ранее объяснили, почему спотовая цена на голубое топливо увеличилась до трехмесячного максимума в еврозоне. Тенденция наблюдается на фоне нескольких обстоятельств.