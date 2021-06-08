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15:18
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
15:17
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:17
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:16
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:16
Политика
Германии призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:15
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
15:04
Армия
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане
15:02
Общество
Минздрав заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в России
15:01
Шоу-бизнес
Сестра Михаила Ефремова рассказала о жизни брата в колонии
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Нехватка газа наблюдается в Европе

1907
Экономика
Нехватка газа наблюдается в Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 8 июня. Стоимость голубого топлива в Европе остается на рекордном за последние годы уровне. Причина заключалась в дефиците топлива и невозможности конкуренции со стороны угля.

Спотовая стоимость на крупнейшем хабе TTF стабильно превышала 300 долларов за тысячу кубометров. Июльский фьючерс находится на уровне 349 долларов за тысячу кубометров. На газовом рынке Европы подобная тенденция фиксировалась только в 2011–2014 годах. Однако в указанный период ситуация была связана с увеличенными нефтяными котировками, которые стабильно превышали 100 долларов за баррель.

Проблемы возникли на фоне ограничения предложения со стороны Норвегии и России, которые выступают ключевыми поставщиками голубого топлива. При этом поставки угля, который обычно заменяет энергоресурс, не повышаются. С одной стороны, увеличилась стоимость (более 160% в год), а с другой — резко выросли сборы за использование сырья в Европе.

СМИ ранее объяснили, почему спотовая цена на голубое топливо увеличилась до трехмесячного максимума в еврозоне. Тенденция наблюдается на фоне нескольких обстоятельств.

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Все новости / Экономика / Нехватка газа наблюдается в Европе
газ уголь европа
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