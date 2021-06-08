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новостей
15:18
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:18
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
15:17
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:17
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:16
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:16
Политика
Германии призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:15
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
15:04
Армия
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане
15:02
Общество
Минздрав заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в России
15:01
Шоу-бизнес
Сестра Михаила Ефремова рассказала о жизни брата в колонии
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Ученые из Франции объяснили появление «кровавых пятен» на вершинах Альп

Наука
Ученые из Франции объяснили появление «кровавых пятен» на вершинах Альп
pixabay.com

Париж, 8 июня. Белоснежные пики французской части Альп покрыли необычные «кровавые пятна». Причины их появления раскрыли исследователи из Франции.

Ученые объясняют феномен жизнедеятельностью микроводорослей. Специалисты изучили растения, которые находятся на высоте до трех километров над уровнем моря. Результаты показали, что микроводоросли на вершинах Альп принимают участие в экосистемах гор и формируют пищевую цепочку, передает Planet Today.

Большую часть года растения зеленые, однако во время цветения они становятся пурпурно-красными. В последние годы период цветения стал дольше из-за глобального потепления. В составе водорослей есть каротиноиды — это красные и оранжевые пигменты, которые являются частью овощей, аналогичного цвета. Именно они дают снегу «кровавый» цвет.

До этого ученые рассказали о новой опасности таяния ледников. Глобальное потепление приводит к дестабилизации ледяных щитов на планете.

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Все новости / Наука / Ученые из Франции объяснили появление «кровавых пятен» на вершинах Альп
снег альпы водоросли кровавые пятна
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