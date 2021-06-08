Ученые из Франции объяснили появление «кровавых пятен» на вершинах Альп

Париж, 8 июня. Белоснежные пики французской части Альп покрыли необычные «кровавые пятна». Причины их появления раскрыли исследователи из Франции.

Ученые объясняют феномен жизнедеятельностью микроводорослей. Специалисты изучили растения, которые находятся на высоте до трех километров над уровнем моря. Результаты показали, что микроводоросли на вершинах Альп принимают участие в экосистемах гор и формируют пищевую цепочку, передает Planet Today.

Большую часть года растения зеленые, однако во время цветения они становятся пурпурно-красными. В последние годы период цветения стал дольше из-за глобального потепления. В составе водорослей есть каротиноиды — это красные и оранжевые пигменты, которые являются частью овощей, аналогичного цвета. Именно они дают снегу «кровавый» цвет.

До этого ученые рассказали о новой опасности таяния ледников. Глобальное потепление приводит к дестабилизации ледяных щитов на планете.