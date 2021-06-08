В Алтайском крае призвали возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Горно-Алтайск, 8 июня. Индексация пенсий работающим пенсионерам должна быть возобновлена в ближайшее время. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском крае Александр Молотов.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направило открытое письмо президенту России Владимиру Путину с требованием как можно скорее разрешить вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Как подчеркнул глава ФНПР Михаил Шмаков, до настоящего времени Правительство РФ не одобрило ни один из законопроектов, которые были подготовлены депутатами Госдумы, а также не представило своего варианта для обсуждения.

Комментируя письмо Федерации независимых профсоюзов РФ в интервью журналистам портала Regnum, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов подчеркнул, что и он, и его коллеги, неоднократно обращали внимание на президента и правительства на эту проблему. Однако, по его словам, ситуация не сдвигается с мертвой точки.

«Конечно же я — за возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам — это будет справедливо. Ведь они в большинстве своём продолжают работать не от хорошей жизни — просто пенсия у подавляющего их числа такая низкая, что не позволяет сводить концы с концами», — заявил Александр Молотов.

Напомним, ранее стало известно, что летом 2021 года российских пенсионеров и граждан, получающих различные социальные выплаты, ждет ряд изменений. Так, одни социальные группы смогут рассчитывать на индексацию пенсий, в то время как другие – на разовую выплату в размере 10 тыс. рублей.