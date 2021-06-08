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15:18
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:18
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
15:17
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:17
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:16
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:16
Политика
Германии призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:15
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
15:04
Армия
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане
15:02
Общество
Минздрав заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в России
15:01
Шоу-бизнес
Сестра Михаила Ефремова рассказала о жизни брата в колонии
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В Алтайском крае призвали возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Экономика
В Алтайском крае призвали возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам
Невские Новости

Горно-Алтайск, 8 июня. Индексация пенсий работающим пенсионерам должна быть возобновлена в ближайшее время. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском крае Александр Молотов.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направило открытое письмо президенту России Владимиру Путину с требованием как можно скорее разрешить вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Как подчеркнул глава ФНПР Михаил Шмаков, до настоящего времени Правительство РФ не одобрило ни один из законопроектов, которые были подготовлены депутатами Госдумы, а также не представило своего варианта для обсуждения.

Комментируя письмо Федерации независимых профсоюзов РФ в интервью журналистам портала Regnum, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов подчеркнул, что и он, и его коллеги, неоднократно обращали внимание на президента и правительства на эту проблему. Однако, по его словам, ситуация не сдвигается с мертвой точки.

«Конечно же я — за возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам — это будет справедливо. Ведь они в большинстве своём продолжают работать не от хорошей жизни — просто пенсия у подавляющего их числа такая низкая, что не позволяет сводить концы с концами», — заявил Александр Молотов.

Напомним, ранее стало известно, что летом 2021 года российских пенсионеров и граждан, получающих различные социальные выплаты, ждет ряд изменений. Так, одни социальные группы смогут рассчитывать на индексацию пенсий, в то время как другие – на разовую выплату в размере 10 тыс. рублей.

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Все новости / Экономика / В Алтайском крае призвали возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам
россия пенсии госдума экономика справедливая россия предложение законодательная инициатива
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