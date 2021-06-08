За два года в ДТП с электросамокатами погибли десять человек

Москва, 8 июня. Согласно статистике, за два года десять человек стали жертвами ДТП с участием электросамокатов, сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения Дмитрий Митрошин.

По его словам, эти аварии не очень заметны в общей массе, однако обратить на них внимание все же стоит. В случае столкновения пешехода с пользователем средства индивидуальной мобильности (СИМ) они получат примерно одинаковые повреждения.

В последнее время случаи аварий с электросамокатами значительно участились. В Волгограде подросток на СИМ сбил женщину, переходившую дорогу по зебре. Незадолго до этого молодой житель Геленджика наехал на девушку на самокате.