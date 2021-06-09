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Здание ростовского речного вокзала стало объектом культурного наследия

Общество
Здание ростовского речного вокзала стало объектом культурного наследия
Википедия  /  Артемка / Public Domain

Ростов-на-Дону, 9 июня. Ростовская гордость — здание речного вокзала признано объектом культурного наследия. Такая информация появилась на сайте комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Городская общественность потратила немало сил, чтобы спасти здание от разрушения и постоянной смены собственников. Символ советского модернизма, появившийся в Ростове в 70-х годах прошлого века, наконец-то получил соответствующий статус. 

Здание ростовского речного вокзала стало объектом культурного наследия
http://publication.pravo.gov.ru/  / Неизвестен

Как отметил руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин, это произошло благодаря решению рабочей группы, созданной художником и архитектором Сергеем Алексеевым. 

«Очень приятно, что нам удалось добиться присвоения статуса объект культурного наследия не только для здания вокзала, но и всего прилегающего ансамбля. Следующая задача — сохранить постройки ростовского ипподрома», — рассказал корреспонденту ФАН Александр Кожин.

В скором времени будут утверждены границы культурного объекта, а архитектурный ансамбль речного вокзала и гостиницы возьмут на контроль соответствующие организации.

Ранее ФАН сообщал, что администрация города Ростова-на-Дону объявила конкурс на реконструкцию фонтана, возведенного в 1936 году скульптором Евгением Вучетичем. Последний раз его реставрировали в 1999 году в преддверии 250-летия Донской столицы.

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ростов-на-дону речной вокзал объект культурного наследия
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