Украинцам объяснили смысл «свободы слова» Запада

Киев, 8 июня. Соединенные Штаты Америки собираются выделить до 700 тысяч долларов на «борьбу со злонамеренной риторикой» на Украине, пишут СМИ. В Сети предположили, куда могут пойти эти деньги.

О намерениях Госдепа США ранее писал RT. На Украине объявляется конкурс заявок на гранты для негосударственных организаций, в том числе в целях борьбы с «дезинформацией и злонамеренной риторикой», которую распространяют в СМИ и соцсетях.

Действия американцев обсмеяли пользователи Сети. Один из них предположил, что украинцам начнут рассказывать про неправдоподобно высокий размер пенсий и вступление страны в Евросоюз.

«Обрубят интернет. По телику будут показывать, как доблестные войны света захватили мордор, вступили в ЕС, НАТО, и все получают пенсию в 10 тысяч евро», — пишут в комментариях.

«Правда теперь называется «злонамеренной риторикой»?», — недоумевают пользователи.

«Это свидетельство того, что западная «свобода слова» по факту является свободой купли-продажи слова», — уверен читатель Иван Сидоров.

Некоторые из ознакомившихся с материалом считают, что у украинцев «нет гордости», и называют действия американцев «открытым вмешательством». Кто-то из читателей даже пожалел жителей соседней страны.

«Бедные украинцы. Мало того, что на их сознание идет постоянное влияние новых заокеанских информационных технологий, так еще и постоянно выделяются средства на отслеживание не поддавшихся этому влиянию», — уточнили в комментариях.

Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома ранее объяснил, что в Киеве неверно поняли слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. В Вашингтоне не подтвердили, что глава Соединенных Штатов высказался в поддержку данного шага.