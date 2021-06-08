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08 июня 15:18
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новостей
15:18
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:18
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
15:17
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:17
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:16
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:16
Политика
Германии призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:15
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
15:04
Армия
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане
15:02
Общество
Минздрав заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в России
15:01
Шоу-бизнес
Сестра Михаила Ефремова рассказала о жизни брата в колонии
Все новости

Жителя Сочи арестовали на 12 суток после «гонок» с правоохранителями

Происшествия
Жителя Сочи арестовали на 12 суток после «гонок» с правоохранителями
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Сочи, 8 июня. В отношении мужчины, который затеял «гонки» с полицией, составили шесть протоколов об административных правонарушениях. Злоумышленника арестовали на 12 суток.

Сотрудники сочинского ДПС приложили немало усилий, чтобы задержать водителя Mercedes, который создавал опасность на дороге. Водитель за рулем белой иномарки игнорировал требования полицейских остановиться, сообщает LIFE. Чтобы задержать злоумышленника, правоохранителям пришлось перегородить ему дорогу.

Во время задержания он ругался нецензурной бранью и отталкивал инспектора ДПС. Мужчина доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Все новости / Происшествия / Жителя Сочи арестовали на 12 суток после «гонок» с правоохранителями
сочи mercedes дпс
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