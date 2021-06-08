Жителя Сочи арестовали на 12 суток после «гонок» с правоохранителями

Сочи, 8 июня. В отношении мужчины, который затеял «гонки» с полицией, составили шесть протоколов об административных правонарушениях. Злоумышленника арестовали на 12 суток.

Сотрудники сочинского ДПС приложили немало усилий, чтобы задержать водителя Mercedes, который создавал опасность на дороге. Водитель за рулем белой иномарки игнорировал требования полицейских остановиться, сообщает LIFE. Чтобы задержать злоумышленника, правоохранителям пришлось перегородить ему дорогу.

Во время задержания он ругался нецензурной бранью и отталкивал инспектора ДПС. Мужчина доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.