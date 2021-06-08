Вооруженные столкновения в столице Гаити унесли жизни 10 человек, тысячи стали беженцами

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 15:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:17
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:16
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:16
Политика
Германии призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:15
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:13
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:11
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
15:04
Армия
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане
15:02
Общество
Минздрав заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в России
15:01
Шоу-бизнес
Сестра Михаила Ефремова рассказала о жизни брата в колонии
15:01
Происшествия
МВД и профильные службы проверят семью погибшей в Самаре девочки
Все новости
08 июня 15:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:17
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:16
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:16
Политика
Германии призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:15
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:13
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:11
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
15:04
Армия
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане
15:02
Общество
Минздрав заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в России
15:01
Шоу-бизнес
Сестра Михаила Ефремова рассказала о жизни брата в колонии
15:01
Происшествия
МВД и профильные службы проверят семью погибшей в Самаре девочки
Все новости

Вооруженные столкновения в столице Гаити унесли жизни 10 человек, тысячи стали беженцами

  /   Обновлено: 08 июня 2021 14:58
Латинская Америка
Вооруженные столкновения в столице Гаити унесли жизни 10 человек, тысячи стали беженцами
Global Look Press  /  © t14

Порт-о-Пренс, 8 июня. По меньшей мере десять человек погибли за последние несколько дней в результате столкновений вооруженных банд в Гаити. Об этом сообщает Управление по защите граждан (ОРС).

Столкновения вооруженных группировок, которые борются за контроль на юге столицы Гаити, привели к эскалации насилия. В районах Фонтамара и Мартиссант также был совершен поджог нескольких домов и магазинов.

По информации ОРС, тысячи людей вынуждены покинуть свои жилища. В местной церкви временно разместились 562 человека, в том числе 69 детей. ОРС распределило воду, продовольствие и комплекты гигиенических средств перемещенным лицам.

Власти не представили официальных данных о последствиях столкновений, масштабы которых сократились начиная с 7 июня. Это позволило восстановить транспортное и пешеходное движение в южных районах Порт-о-Пренса.

По сообщению правительства Гаити, 7 июня было проведено три собрания Высшего совета Национальной полиции для обсуждения ситуации.

Премьер-министр Клод Жозеф посетил площадь Фонтамары, где нашли убежище тысячи перемещенных лиц, и заверил, что полиции «удалось восстановить порядок» в затронутых районах.

Однако напряженность сохраняется из-за жестоких столкновений банд Grand Ravine и Ti Bwa, которые полностью парализовали деятельность в Фонтамаре и Мариссанте.

Нападение на полицию

Вооруженные банды 6 июня ворвались в шесть полицейских участков в Порт-о-Пренсе, чтобы забрать оттуда оружие. В результате одного из нападений были убиты три офицера полиции, тела которых впоследствии сожгли. В еще одном участке полицейский, проявивший сопротивление, был застрелен.

По словам главы Национальной полиции Леона Шарля, власти активизировали усилия по борьбе с преступниками.

«Феномен распространения преступных группировок получает все более тревожные масштабы. Правоохранительные органы практически поставлены на колени», — отметили представители ОРС.

Вооруженные столкновения в столице Гаити унесли жизни 10 человек, тысячи стали беженцами

Насилие в Гаити

Количество преступных группировок в Гаити существенно увеличилось за последние несколько лет на фоне политического и экономического кризисов.

Представители ООН в Гаити выразили озабоченность по поводу роста насилия из-за конфликтов между бандами.

По данным ООН, в августе 2020 года 1000 человек покинула свои дома в районе Бель-Эйр, после того как вооруженные группировки подожгли здания.

В марте 2021 года около 2500 человек из-за серии нападений были вынуждены переселиться в лагерь для беженцев в Табарре, на востоке столицы.

Эскалация насилия произошла на фоне подготовки к референдуму для принятия новой конституции. По словам экспертов, ситуация обострится еще больше после выборов в сентябре, так как политики используют преступные банды в своих личных целях.

Вернуться назад

Все новости / Латинская Америка / Вооруженные столкновения в столице Гаити унесли жизни 10 человек, тысячи стали беженцами
беспорядки гаити преступные группировки
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 124210 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 105568 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 71135 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 41992 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 36528 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Рейтинг@Mail.ru