Вооруженные столкновения в столице Гаити унесли жизни 10 человек, тысячи стали беженцами

Порт-о-Пренс, 8 июня. По меньшей мере десять человек погибли за последние несколько дней в результате столкновений вооруженных банд в Гаити. Об этом сообщает Управление по защите граждан (ОРС).

Столкновения вооруженных группировок, которые борются за контроль на юге столицы Гаити, привели к эскалации насилия. В районах Фонтамара и Мартиссант также был совершен поджог нескольких домов и магазинов.

По информации ОРС, тысячи людей вынуждены покинуть свои жилища. В местной церкви временно разместились 562 человека, в том числе 69 детей. ОРС распределило воду, продовольствие и комплекты гигиенических средств перемещенным лицам.

5/ Videos and photos on social media last week showed bodies along the empty highway that was manned by gunmen. The images also showed displaced people, including children, taking refuge in a church, in a market square and at a sports center. https://t.co/iDnFm5AzpX — Sarah Marsh (@reuterssarah) June 7, 2021

Власти не представили официальных данных о последствиях столкновений, масштабы которых сократились начиная с 7 июня. Это позволило восстановить транспортное и пешеходное движение в южных районах Порт-о-Пренса.

По сообщению правительства Гаити, 7 июня было проведено три собрания Высшего совета Национальной полиции для обсуждения ситуации.

Премьер-министр Клод Жозеф посетил площадь Фонтамары, где нашли убежище тысячи перемещенных лиц, и заверил, что полиции «удалось восстановить порядок» в затронутых районах.

Однако напряженность сохраняется из-за жестоких столкновений банд Grand Ravine и Ti Bwa, которые полностью парализовали деятельность в Фонтамаре и Мариссанте.

Нападение на полицию

Вооруженные банды 6 июня ворвались в шесть полицейских участков в Порт-о-Пренсе, чтобы забрать оттуда оружие. В результате одного из нападений были убиты три офицера полиции, тела которых впоследствии сожгли. В еще одном участке полицейский, проявивший сопротивление, был застрелен.

1/ Gangs raided multiple police stations for weapons in Port-au-Prince this weekend as violence between armed groups flared, with intense conflict in the troubled neighborhood of Martissant forcing thousands to flee and blocking access to south Haiti

https://t.co/jxClWszatc — Sarah Marsh (@reuterssarah) June 7, 2021

По словам главы Национальной полиции Леона Шарля, власти активизировали усилия по борьбе с преступниками.

«Феномен распространения преступных группировок получает все более тревожные масштабы. Правоохранительные органы практически поставлены на колени», — отметили представители ОРС.

Насилие в Гаити

Количество преступных группировок в Гаити существенно увеличилось за последние несколько лет на фоне политического и экономического кризисов.

Представители ООН в Гаити выразили озабоченность по поводу роста насилия из-за конфликтов между бандами.

3/ The United Nations said it was "profoundly worried" about the impact of the growing violence on civilians, recalling similar incidents over the past year that forced thousands to flee. @UNHaiti https://t.co/XhREU794cv — Sarah Marh (@reuterssarah) June 7, 2021

По данным ООН, в августе 2020 года 1000 человек покинула свои дома в районе Бель-Эйр, после того как вооруженные группировки подожгли здания.

В марте 2021 года около 2500 человек из-за серии нападений были вынуждены переселиться в лагерь для беженцев в Табарре, на востоке столицы.

Эскалация насилия произошла на фоне подготовки к референдуму для принятия новой конституции. По словам экспертов, ситуация обострится еще больше после выборов в сентябре, так как политики используют преступные банды в своих личных целях.