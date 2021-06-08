Минобороны РФ анонсировало строительство 16 школ в Дагестане

Москва, 8 июня. Российское министерство обороны построит 16 школ и 57 детских садов в Дагестане, заявил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

Возведение новых учебных заведений будет осуществлено в рамках национального проекта «Демография» и госпрограммы «Развитие образования». Отмечается, что суммарно детские сады и ясли будут рассчитаны примерно на 9100 мест, школы – на 8700 мест. На данный момент уже заключено более 70 контрактов на строительство, отметил Иванов.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Дагестан для проведения инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии. Также министр обороны посетит военный объект в Махачкале.