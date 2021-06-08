Корнилов допустил возможность размещения ядерного оружия США на Украине

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 16:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:41
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
Армия
Командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана
16:25
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии
16:23
Политика
Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США
16:23
Происшествия
СК проверяет сибирский стекольный завод после смертельного пожара
16:19
Армия
В Киеве раскрыли правду, как российское телевидение подорвало боеспособность ВСУ
Все новости
08 июня 16:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:41
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
Армия
Командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана
16:25
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии
16:23
Политика
Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США
16:23
Происшествия
СК проверяет сибирский стекольный завод после смертельного пожара
16:19
Армия
В Киеве раскрыли правду, как российское телевидение подорвало боеспособность ВСУ
Все новости

Корнилов допустил возможность размещения ядерного оружия США на Украине

Политика
Корнилов допустил возможность размещения ядерного оружия США на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Владимир Зеленский может легко наплевать на конституцию собственной страны и позволить американским военным фактически ее оккупировать. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее советник главы Офиса президента Украины заявил, что президент США Джозеф Байден в процессе телефонного разговора с Владимиром Зеленским, состоявшимся в преддверии встречи американского и российского лидеров, предоставил Киеву «максимальные гарантии безопасности». До этого госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заверял руководителя украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу, что американское государство готово оказывать всестороннюю военную поддержку Киеву, в том числе поставляя ему летальное оружие.

«Ну что же, Зеленский уже выражал США благодарность за такую «поддержку» — в том числе во время так называемого стягивания российских войск к украинской границе (вспомним ту истерию, которая царила в связи с этим в Киеве и на Западе), — заметил Корнилов. — Дипломатическая помощь со стороны Вашингтона тоже имеет место: на разных уровнях Америка продолжает обещать Украине всестороннюю поддержку, связанную в том числе с одобрением ее внешнеполитического курса».

Политолог убежден, что «украинская тематика» будет обсуждаться на грядущем саммите «Путин-Байден».

Корнилов допустил возможность размещения ядерного оружия США на Украине
ФБА «Экономика сегодня»  / 

«Американский президент, конечно же, будет в жесткой форме требовать от своего российского коллеги «убрать руки» от Киева и освободить так называемую оккупированную территорию — то есть повторять все те же мантры, которые Вашингтон использует начиная с 2014 года, — заметил эксперт. — В этом отношении ничего нового мы не услышим».

По мнению собеседника ФАН, самое главное, что сказал Байден Зеленскому в ходе их телефонного разговора, это то, что «в НАТО Украину пока не ждут».

«И вот эта неуклюжая попытка Офиса президента сфальсифицировать содержание беседы главы Белого дома с их боссом свидетельствует о том, что по-прежнему Киев выдает желаемое за действительное», — сказал Корнилов.

По его мнению, с гипотетической точки зрения американцы могут даже разместить на территории Украины свое ядерное оружие — чтобы гарантии безопасности были действительно «максимальными».

«Правда, в настоящий момент, согласно украинской конституции, нахождение иностранных военных баз на территории страны запрещено, — напомнил политолог. — Однако это никого не волнует ни в Киеве, ни в Вашингтоне, и американские солдаты отлично себя чувствуют как во Львове, так и в Очакове, где сейчас строится фактически неподотчетная Украине военно-морская база».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Корнилов допустил возможность размещения ядерного оружия США на Украине
путин сша украина зеленский байден кулеба
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 126013 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 114052 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 72900 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 46816 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 36808 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Рейтинг@Mail.ru