Владимир Зеленский может легко наплевать на конституцию собственной страны и позволить американским военным фактически ее оккупировать. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее советник главы Офиса президента Украины заявил, что президент США Джозеф Байден в процессе телефонного разговора с Владимиром Зеленским, состоявшимся в преддверии встречи американского и российского лидеров, предоставил Киеву «максимальные гарантии безопасности». До этого госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заверял руководителя украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу, что американское государство готово оказывать всестороннюю военную поддержку Киеву, в том числе поставляя ему летальное оружие.

«Ну что же, Зеленский уже выражал США благодарность за такую «поддержку» — в том числе во время так называемого стягивания российских войск к украинской границе (вспомним ту истерию, которая царила в связи с этим в Киеве и на Западе), — заметил Корнилов. — Дипломатическая помощь со стороны Вашингтона тоже имеет место: на разных уровнях Америка продолжает обещать Украине всестороннюю поддержку, связанную в том числе с одобрением ее внешнеполитического курса».

Политолог убежден, что «украинская тематика» будет обсуждаться на грядущем саммите «Путин-Байден».

ФБА «Экономика сегодня» /

«Американский президент, конечно же, будет в жесткой форме требовать от своего российского коллеги «убрать руки» от Киева и освободить так называемую оккупированную территорию — то есть повторять все те же мантры, которые Вашингтон использует начиная с 2014 года, — заметил эксперт. — В этом отношении ничего нового мы не услышим».

По мнению собеседника ФАН, самое главное, что сказал Байден Зеленскому в ходе их телефонного разговора, это то, что «в НАТО Украину пока не ждут».

«И вот эта неуклюжая попытка Офиса президента сфальсифицировать содержание беседы главы Белого дома с их боссом свидетельствует о том, что по-прежнему Киев выдает желаемое за действительное», — сказал Корнилов.

По его мнению, с гипотетической точки зрения американцы могут даже разместить на территории Украины свое ядерное оружие — чтобы гарантии безопасности были действительно «максимальными».