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15:17
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Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:16
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:16
Политика
Германии призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:15
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:13
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:11
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
15:04
Армия
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане
15:02
Общество
Минздрав заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в России
15:01
Шоу-бизнес
Сестра Михаила Ефремова рассказала о жизни брата в колонии
15:01
Происшествия
МВД и профильные службы проверят семью погибшей в Самаре девочки
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Госдума приняла в первом чтении два законопроекта Путина

  /   Обновлено: 08 июня 2021 14:26
Политика
Госдума приняла в первом чтении два законопроекта Путина
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 8 июня. Депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли два законопроекта президента страны Владимира Путина.

Законопроекты касаются права Генпрокуратуры представлять Россию в международных инстанциях, а также обращаться в Конституционный суд РФ для обжалования решений межгосударственных органов. Таким образом Генпрокуратура получает возможность отстаивать интересы России и граждан страны в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Депутат ГД Василий Пискарев уверен, что таким образом документ позволит обеспечить защиту прав россиян, преследуемых за рубежом.

Ранее в Госдуме начали ужесточать правила прохождения медкомиссии для владельцев оружия и кандидатов. Теперь медицинское освидетельствование смогут официально проводить только государственные или муниципальные медучреждения, это будут делать платно.

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Все новости / Политика / Госдума приняла в первом чтении два законопроекта Путина
путин госдума генпрокуратура
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