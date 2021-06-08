Госдума приняла в первом чтении два законопроекта Путина

Москва, 8 июня. Депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли два законопроекта президента страны Владимира Путина.

Законопроекты касаются права Генпрокуратуры представлять Россию в международных инстанциях, а также обращаться в Конституционный суд РФ для обжалования решений межгосударственных органов. Таким образом Генпрокуратура получает возможность отстаивать интересы России и граждан страны в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Депутат ГД Василий Пискарев уверен, что таким образом документ позволит обеспечить защиту прав россиян, преследуемых за рубежом.

Ранее в Госдуме начали ужесточать правила прохождения медкомиссии для владельцев оружия и кандидатов. Теперь медицинское освидетельствование смогут официально проводить только государственные или муниципальные медучреждения, это будут делать платно.