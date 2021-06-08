ФАН публикует фотографии ранений, которые получили школьники в Волжском

Волгоград, 8 июня. В результате ЧП у школы в поселке Краснооктябрьский пострадали два человека. В распоряжении ФАН оказались фотографии последствий происшествия — травмы у пострадавших.

На опубликованных кадрах видно, что Дмитрий П. получил ранение в ногу. Рентгеновский снимок показал наличие в мягких тканях инородного предмета, поэтому его будут извлекать хирургическим путем. Под кожей оказалась пуля. Подросток в настоящее время находится в травмпункте с мамой, сообщил источник ФАН.

На другом снимке — пострадавшая рука другого школьника — Александра Г. Сейчас медики готовятся к проведению операции.

Один пострадавший получил ранение мягких тканей правой голени, а другой — мягких тканей правого предплечья. По предварительным данным, стрелявший — мужчина славянской внешности со щетиной, на вид — 35-40 лет. В момент стрельбы он был в джинсах и ветровке. Сотрудники полиции уже разыскивают предполагаемого злоумышленника.