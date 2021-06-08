Донбасс сегодня: полиция Украины покрывает мародеров, ВСУ фальсифицируют данные о потерях

Донбасс, 8 июня. Народная милиция ЛНР уничтожила разведывательный дрон ВСУ. Украинские правоохранители закрывают глаза на мародерство солдат Киева. Командиры бригад украинской армии фальсифицируют данные о потерях личного состава. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки республики Донбасса не зафиксировали нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Но как сообщают в ОБСЕ, Киев продолжает нарушать Минские соглашения в части отведения техники. Вне мест хранения вооружений наблюдателями отмечено несколько единиц украинской тяжелой техники, включая артиллерийские системы калибрами 152 и 122 мм и боевые машины пехоты.

НМ ЛНР уничтожила беспилотник ВСУ

Киевские силовики продолжают нарушать соглашения о неприменении беспилотных аппаратов в зоне конфликта, сообщают в луганском управлении народной милиции. Защитники республики информируют об уничтожении беспилотника ВСУ, который проводил разведку в районе села Лозовое. В оборонном ведомстве ЛНР уверены, что вражеский аппарат собирал информацию для нанесения ударов по разведанным целям.

dpsu.gov.ua / Государственная пограничная служба Украины

ВСУ фальсифицируют данные о потерях

Небоевую потерю в глубоком тылу украинские силовики снова преподносят как результат агрессии со стороны Народной милиции ДНР. Во время проведения учебных стрельб на полигоне «Урзуф» в Донецкой области ранения по неосторожности получил старший солдат 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Еремко.

После инцидента командир бригады согласовал с украинским представительством в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня отметку в журнале регистрации нарушений перемирия о несуществующем обстреле со стороны ДНР. Небоевая потеря «стала» боевой.

Полиция Украины покрывает мародеров из ВСУ

Село Крымское в Луганской области, которое находится на линии боевого соприкосновения и контролируется украинскими силовиками, за семь лет гражданской войны практически опустело — местные жители бежали от войны. Дома вместе с мебелью и техникой остались, но за сохранность имущества никто не отвечает.

Украинские силовики продолжают вскрывать дома и разворовывать нажитое людьми, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Укрывательством мародерства занимаются украинские правоохранители. Вывоз имущества поставлен на поток, силовики 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, дислоцированной в этом районе, задействуют тяжелые грузовики. Полиция не дает ход заявлениям мирных жителей о разграблении домов.