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08 июня 15:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:16
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:16
Политика
Германии призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:15
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:13
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:11
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
15:04
Армия
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане
15:02
Общество
Минздрав заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в России
15:01
Шоу-бизнес
Сестра Михаила Ефремова рассказала о жизни брата в колонии
15:01
Происшествия
МВД и профильные службы проверят семью погибшей в Самаре девочки
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Донбасс сегодня: полиция Украины покрывает мародеров, ВСУ фальсифицируют данные о потерях

Новороссия
Донбасс сегодня: полиция Украины покрывает мародеров, ВСУ фальсифицируют данные о потерях

Донбасс, 8 июня. Народная милиция ЛНР уничтожила разведывательный дрон ВСУ. Украинские правоохранители закрывают глаза на мародерство солдат Киева. Командиры бригад украинской армии фальсифицируют данные о потерях личного состава. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки республики Донбасса не зафиксировали нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Но как сообщают в ОБСЕ, Киев продолжает нарушать Минские соглашения в части отведения техники. Вне мест хранения вооружений наблюдателями отмечено несколько единиц украинской тяжелой техники, включая артиллерийские системы калибрами 152 и 122 мм и боевые машины пехоты.

НМ ЛНР уничтожила беспилотник ВСУ

Киевские силовики продолжают нарушать соглашения о неприменении беспилотных аппаратов в зоне конфликта, сообщают в луганском управлении народной милиции. Защитники республики информируют об уничтожении беспилотника ВСУ, который проводил разведку в районе села Лозовое. В оборонном ведомстве ЛНР уверены, что вражеский аппарат собирал информацию для нанесения ударов по разведанным целям.

Донбасс сегодня: полиция Украины покрывает мародеров, ВСУ фальсифицируют данные о потерях
dpsu.gov.ua  / Государственная пограничная служба Украины

ВСУ фальсифицируют данные о потерях

Небоевую потерю в глубоком тылу украинские силовики снова преподносят как результат агрессии со стороны Народной милиции ДНР. Во время проведения учебных стрельб на полигоне «Урзуф» в Донецкой области ранения по неосторожности получил старший солдат 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Еремко.

После инцидента командир бригады согласовал с украинским представительством в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня отметку в журнале регистрации нарушений перемирия о несуществующем обстреле со стороны ДНР.  Небоевая потеря «стала» боевой.

Полиция Украины покрывает мародеров из ВСУ

Село Крымское в Луганской области, которое находится на линии боевого соприкосновения и контролируется украинскими силовиками, за семь лет гражданской войны практически опустело — местные жители бежали от войны. Дома вместе с мебелью и техникой остались, но за сохранность имущества никто не отвечает.

Украинские силовики продолжают вскрывать дома и разворовывать нажитое людьми, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Укрывательством мародерства занимаются украинские правоохранители. Вывоз имущества поставлен на поток, силовики 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, дислоцированной в этом районе, задействуют тяжелые грузовики. Полиция не дает ход заявлениям мирных жителей о разграблении домов.

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Все новости / Новороссия / Донбасс сегодня: полиция Украины покрывает мародеров, ВСУ фальсифицируют данные о потерях
днр всу донбасс украина лнр народная милиция обсе
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