Самый большой торт из суши-роллов в России приготовили в Махачкале

Махачкала, 8 июня. Рестораторы дагестанкой столицы приготовили торт из суши-роллов весом 500 килограммов. Этот результат был официально зарегистрирован представителями Книги рекордов России.

На изготовление блюда ушло 300 килограммов риса и такой же объем мяса курицы. В его приготовлении участвовали восемь поваров местного ресторана.

По словам главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко, не исключено, что в стране кто-то готовил торт из суши-роллов и большего размера. Однако официально этот рекорд установлен именно в Махачкале.

«Новый рекорд России — самый большой торт из суши-роллов с результатом 500 килограммов. Мы внесем этот рекорд в базу российских рекордов. Может быть, кто-то где-то и готовил торт больше, но официально такой рекорд фиксируется впервые», — сказал Коненко, присутствовавший на месте приготовления блюда.

На мероприятие также были приглашены воспитанники детского дома-интерната в Махачкале. Рестораторы заявили, что торт отправится в это учреждение.

Ранее ФАН сообщал, что аграрии Дагестана в 2020 году собрали рекордные 107 тыс. тонн риса. Такого урожая этой культуры в республике не было за всю историю ее возделывания.