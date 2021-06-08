Общественники и политики объяснили промедление с индексацией пенсий в России

Правительству стоит отказаться от экономии денежных средств в пользу индексации пенсий работающего населения, о необходимости которой заявлял президент РФ Владимир Путин в своих поручениях. Об этом ФАН заявили председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин и лидер Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков.

Напомним, что ранее председатель ФНПР Шмаков направил письмо президенту России с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. В его обращении говорилось, что правительство не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, но в то же время не внесло свои варианты для обсуждения этого вопроса.

По словам автора публичного письма, причина затягивания сроков индексации пенсий работающих пенсионеров заключается прежде всего в деньгах. В беседе с ФАН Михаил Шмаков выразил уверенность, что текущее состояние дел несправедливо.

«Работающие пенсионеры выполнили все условия страхования, поэтому они не должны дискриминироваться по сравнению с теми, кто не работает, — подчеркнул председатель ФНПР. — Это личный выбор каждого пенсионера — работать или не работать».

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Депутат Олег Шеин согласен с объяснением Шмакова.

«Я думаю, что правительство активно экономит деньги — и сэкономило уже 1,5 трлн рублей, — отметил парламентарий. — Это достаточно приличный объем, приличная сумма».

Политик считает, что правительство с некоторой неохотой воспринимает сигналы президента. Их, по словам Шеина, за последнее время было уже два, включая официальное поручение в конце 2020 года о том, чтобы обеспечить индексацию.

«Мы хорошо понимаем, что у президента — большая повестка, — подчеркнул депутат. — Любой руководитель ту или иную повестку актуализирует в зависимости от того, насколько она находится в центре внимания, общественного мнения, насколько о ней регулярно говорят. Поэтому Шмаков в данном случае совершенно прав. Мы такие законопроекты вносили, причем в самых разных формах, начиная просто от индексации и завершая возмещением тех денег, которые недополучили люди».

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Шеин также отметил важность публичного письма ФНПР.

«Чем больше будет таких действий, тем быстрее мы все придем к результату», — заключил политик.

В свою очередь, лидер Партии пенсионеров Владимир Бураков тоже поддержал предложение Михаила Шмакова.

«Еще в 2016 году, когда партия шла на выборы в Государственную думу, у нас был отдельный раздел программы по пенсионерам и людям предпенсионного возраста, — рассказал собеседник ФАН. — Там было написано, что мы категорически против непродуманного механического повышения пенсионного возраста. Кроме того, мы говорили о том, что нельзя разграничивать работающих и неработающих пенсионеров, потому что если пенсионер идет работать, то это не из-за прекрасной жизни, а из-за того, что не хватает, видимо, на нормальную жизнь».

Бураков заметил, что три года назад его партия уже поднимала вопрос индексаций пенсий работающим пенсионерам.

«Последние годы мы выходили с предложением восстановить в полном объеме индексацию пенсий, — отметил политический деятель. — Я тоже был работающим пенсионером и, честно говоря, не мог понять, почему мою пенсию не доплачивают».

pensioner.party / ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

В заключение Владимир Бураков добавил, что правительству необходимо решать вопросы финансирования, связанные с индексацией пенсий работающего населения.

«Это попытка сэкономить деньги, но экономить деньги на людях недопустимо», — заявил политик.

Напомним, что пенсии работающих пенсионеров в России не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и сенаторы несколько раз выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у правительства и большинства парламентариев. Последние два законопроекта были внесены в Госдуму в начале апреля по инициативе депутатов Севастополя и Адыгеи, однако были отклонены.

Ранее руководитель комитета по труду и социальной политике в Госдуме РФ Ярослав Нилов назвал предполагаемый срок решения вопроса индексации пенсий.