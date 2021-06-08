СКР возбудил дело после сообщений о нарушениях в детском лагере под Петербургом

Санкт-Петербург, 8 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений СМИ о том, что в детском лагере «Мечта» за детьми не присматривают воспитатели, а также бьют их.

Дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в следственном управлении СК России по Ленинградской области. По версии следствия, сотрудники учреждения в Приозерском районе ненадлежащим образом организовали услуги по детскому оздоровительному отдыху.

Начальник областного следственного управления Сергей Сазин встретился с родителями несовершеннолетних, которые рассказали в СМИ о нарушениях со стороны сотрудников детского лагеря. Прокуратура в связи с этим также инициировала проверку.

Работник частного детского сада в Приморье подозревается в избиении маленькой девочки. В правоохранительные органы обратился отец потерпевшей, который рассказал о противоправных действиях в отношении его ребенка.