Сенатор Рязанский оценил возможность индексации пенсий работающим россиянам

Москва, 8 июня. Вопрос индексации пенсий трудоустроенным пенсионерам получится решить, когда в бюджете будут дополнительные средства. Сейчас в приоритете у государства стоят семьи с детьми.

Такое заявление озвучил председатель Союза пенсионеров России и первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

По его словам, властям РФ необходимо расставлять приоритеты в условиях текущих бюджетных ограничений. На сегодняшний день во главу угла поставлены меры по поддержке семей с детьми.

Однако с появлением бюджетных возможностей, индексация пенсий работающих граждан должна состояться, уверен сенатор. Такое решение поддержали бы и законодатели, и представители институтов гражданского общества, отметил Рязанский.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий граждан с трудоустройством. В организации акцентировали внимание, что правительство не приняло проекты законов, которые представили парламентарии по этой теме.